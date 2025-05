Analisten laten zich zeer stevig uit over het titeldebat: "Qua flow moeilijk te begrijpen"

Het titeldebat in de Champions' Play-offs zou nog wel eens heel erg spannend kunnen gaan worden. Zelfs de analisten zijn niet eens meer zeker over wie het volgens hen zal gaan halen de komende vier weken.

Franky Van der Elst vatte het in Extra Time eigenlijk op de allerbeste manier samen: “Het valt niet te voorspellen op dit moment", klonk het bij The Fox.

Moeilijk om te winnen van Union SG

Wesley Sonck probeerde vervolgens een beetje een standpunt in te nemen: “Op dit moment zou ik zeggen Union SG of Club Brugge. Het is ondertussen duidelijk dat het moeilijk is om tegen Union te winnen.”

Filip Joos pikte meteen in en wilde ook de kansen voor Genk nog niet onderschatten: “Ondanks alle onheil staat KRC Genk nog steeds op amper drie punten.”

Flow moeilijk te begrijpen

En daarna kwam Peter Vandenbempt tot de slotconclusie: “Qua cijfers heeft Genk nog evenveel kans als de andere twee. Qua flow en toestand waarin je je bevindt is dat moeilijk te begrijpen, maar als ze winnen tegen Union kan het opeens anders zijn."

"Tegen Genk gaan ze misschien ook opnieuw het andere voetbal bovenhalen en het initiatief tonen tegen teams die misschien meer gaan afwachten", aldus de man van de radio. De komende vier weken zullen we alles te weten komen.