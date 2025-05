Hattrick Mbappé, maar vooral nieuwe dreun voor Real Madrid in Clasico tegen Barcelona

Vijf dagen na de epische wedstrijd tegen Internazionale, heeft FC Barcelona gewonnen van Real Madrid (4-3) in een Clásico die aan alle verwachtingen voldeed. De Catalaanse club komt steeds dichter bij de titel van kampioen van Spanje.

Op zondag stond met FC Barcelona en Real Madrid de top-2 van LaLiga tegenover elkaar in de Clásico. Met vier punten voorsprong op De Koninklijke hadden de Catalanen de kans om dit gat naar zeven eenheden te vergroten met nog drie speeldagen te gaan en zo bijna de titel veilig te stellen.

Aan de kant van Madrid was een overwinning dringend nodig om zich weer in de stand te mengen en nog te kunnen dromen van de titel.

Real Madrid nam de leiding

Na slechts 4 minuten spelen werd Kylian Mbappé vastgehouden in het strafschopgebied door Wojciech Szczęsny. De scheidsrechter floot meteen een strafschop en de Franse doelpuntenmaker scoorde het eerste doelpunt van de wedstrijd, zijn 25e in de competitie.

Het tweede doelpunt liet ook niet lang op zich wachten. In de 14e minuut verloor Lamine Yamal de bal in na een goede onderschepping van Dani Ceballos. Vervolgens ontstond de tegenaanval: Vinicius stuurde een prachtige bal met de buitenkant van de voet naar de voormalige PSG-speler die zijn tweede doelpunt perfect afrondde.

De reactie van Barcelona

Vijf minuten later reageerde FC Barcelona al! Op een hoekschop genomen door Dani Olmo, kaatste Ferran Torres de bal bij de eerste paal en plaatste Eric García vervolgens een prachtige kopbal om het gat te verkleinen. Maar dat was nog lang niet het einde van deze eerste helft!

De Barcelonezen probeerden gelijk te maken en slaagden er uiteindelijk in dankzij Lamine Yamal. Het 17-jarige Spaanse wonderkind vuurde een prachtige schot af, zoals alleen hij dat kan, van binnenuit het strafschopgebied, om de teams weer op gelijke hoogte te brengen.

Barcelona in vuur en vlam

Net als eerder in de week tegen Internazionale slaagde FC Barcelona er zelfs in om de leiding over te nemen nadat ze met 0-2 achterstonden. Enkele momenten na het tweede Catalaanse doelpunt verloor Kylian Mbappé de bal in het Madrileense kamp na een onderschepping van Pedri. Raphinha kreeg vervolgens een pass van de Barça-middenvelder en scoorde de 3-2.

Real Madrid moest uiteindelijk een vierde doelpunt incasseren aan het einde van de eerste helft. Lucas Vázquez miste de controle, waardoor Raphinha kon herstellen en scoren na een combinatie met Ferran Torres, die zijn derde assist van de middag gaf. De Braziliaan scoorde op zijn beurt zijn tweede doelpunt!

De tweede helft

In de tweede helft drong Real Madrid aan en slaagde uiteindelijk in de aansluitingstreffer dankzij Kylian Mbappé in de 70e minuut. De Franse speler scoorde zijn derde doelpunt van de wedstrijd na een beslissende pass van Vinícius in een perfect uitgevoerde tegenaanval.

De Merengues slaagden er uiteindelijk niet in om gelijk te komen en hadden zelfs een penalty tegen kunnen krijgen wegens hands in de 82e minuut, maar de scheidsrechter oordeelde dat de arm van Tchouaméni in een natuurlijke positie was.

De score had zelfs ruimer kunnen zijn als het doelpunt van Fermín López, dat in de laatste momenten werd gescoord, niet werd afgekeurd. Dankzij de overwinning (4-3) staat FC Barcelona nu zeven punten voor op zijn grote rivaal en nadert het steeds dichter bij de titel, met nog drie speeldagen te gaan.