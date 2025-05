Bondscoach Rudi Garcia heeft heel duidelijke boodschap voor supporters van de Rode Duivels

De Rode Duivels spelen binnenkort WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Macedonië en Wales. Bondscoach Rudi Garcia doet alvast een oproep aan de supporters.

Het voetbalseizoen zit erop, en dus staat er alweer een interlandperiode voor de deur. Deze keer zijn de interlands in juni kwalificatiewedstrijden voor het WK.

De Rode Duivels zitten in een groep met Noord-Macedonië, Kazachstan, Wales en Liechtenstein. Op vrijdag 6 juni spelen ze hun eerste kwalificatiewedstrijd op verplaatsing tegen Noord-Macedonië.

Drie dagen later, op maandag 9 juni, volgt de thuiswedstrijd tegen Wales. Bondscoach Rudi Garcia heeft met oog op die wedstrijd alvast een duidelijke boodschap voor de supporters.

"Om te beginnen wil ik jullie bedanken voor jullie steun in Genk", opent de Fransman op sociale media van de nationale ploeg. "Ik geloof dat onze 3-0 zege ook te danken was aan jullie steun. Jullie hebben het team echt goed geholpen."

"Nu hebben we jullie ook nodig in het Koning Boudewijnstadion in Brussel voor onze eerste kwalificatiewedstrijd tegen Wales, in juni. We hebben jullie nodig en hopen jullie daar met veel aanwezig te zien. We hebben een sterke kwalificatiecampagne nodig. Er zijn matchen te winnen, en met jullie zijn we veel sterker", besluit hij.