Philippe Albert windt er geen doekjes om: dit moeten Rode Duivels vanavond doen

De Rode Duivels staan maandagavond voor een cruciale opdracht tegen Wales. Na het teleurstellende gelijkspel tegen Noord-Macedonië moeten de Belgen vol aan de bak om het vertrouwen te herstellen én om te vermijden dat de Welshmen verder uitlopen in de WK-kwalificatiegroep.

Consultant Philippe Albert windt er geen doekjes om: winnen is een absolute must. Volgens Albert is het zelfs een geluk bij een ongeluk dat België zo snel opnieuw in actie mag komen. “Wanneer je uit een teleurstelling komt en drie dagen later opnieuw speelt, moet je dat beschouwen als een zegen", zegt hij in Sudinfo. “Anders loop je drie maanden rond met dat slechte gevoel.” De confrontatie met Wales moet dus dienen als directe correctie.

Albert vindt dat België de match moet benaderen alsof het een knock-outwedstrijd is. “Deze ontmoeting moet beschouwd worden als een Europese wedstrijd waarin je een achterstand moet ombuigen", stelt hij. “Dat betekent: geen berekeningen, meteen gas geven en een signaal sturen. Vanaf de aftrap moet je tonen wie hier de nummer acht van de wereld is.”

De verdediging, die in Skopje ondermaats presteerde, is volgens Albert de sleutel. “Niet het spel van de Macedoniërs, maar onze eigen fouten deden ons de das om", analyseert hij scherp. “Foutjes in positionering, dekking en anticipatie gaven zelfs een middelmatige tegenstander de kans om toe te slaan.”

De consultant stelt ook een concrete oplossing voor: “Ik zou Faes vervangen door Theate. Zo krijg je met Debast en Theate weer een combinatie van een rechts- en een linkspoot centraal achterin.” Dat evenwicht in de as is volgens Albert essentieel om stabiliteit te brengen.

Toch erkent hij dat structurele veranderingen moeilijk zijn in een interlandbreak. “Er is simpelweg te weinig tijd om op training alles recht te zetten", klinkt het realistisch. “Net daarom moet er tegen Wales niet alleen met meer kwaliteit, maar vooral met meer urgentie gespeeld worden.”