Real Madrid haalt opnieuw uit en heeft wonderkind beet voor 45 miljoen euro

In het wereldvoetbal gaan er al eens bijzondere sommen geld rond. Real Madrid heeft al vaker veel geld uitgegeven voor nobele onbekenden en/of jonge talenten. Ook deze keer is het opnieuw helemaal raak.

Real Madrid heeft de zeventienjarige Franco Mastantuono in huis gehaald. Hij komt over van River Plate in Argentinië en staat te boek als een groot talent in eigen land.

Argentijns wonderkind

Hij was de jongste speler ooit die een interland speelde voor Argentinië en maakte afgelopen seizoen indruk bij River Plate, met welk team hij ook de Supercup won in dat land.

Nu staat hij voor zijn eerste avontuur in Europa. En dat mocht ook meteen wat kosten, want Real Madrid heeft niet minder dan 45 miljoen euro bijgeschreven op de bankrekening van River Plate.

63 miljoen euro?

Sterker nog: met bonussen kan de deal nog oplopen tot 63 miljoen euro. Een heel stevige transferprijs voor een speler die in Europa nog niets bewezen heeft, maar wel een 'gokje' waard dus.

De rechtsbuiten speelde in totaal 61 wedstrijden bij Los Millonarios, waarin hij tien keer scoorde en 7 assists gaf. Daarmee toonde hij wel degelijk zijn waarde en dus kan het goudhaantje nu opnieuw een belangrijke stap zetten in zijn ontwikkeling. Beide teams zijn ook aanwezig op het WK voor Clubs.