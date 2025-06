Vincent Kompany grijpt er meermaals naast: dubbele domper toegegeven

Bayern München kroonde zich afgelopen seizoen opnieuw tot kampioen in Duitsland. In de Champions League gingen ze er echter in de kwartfinales uit en volgend seizoen willen ze nog beter doen.

Eerst kunnen ze bij Bayern München echter nog eens flink cashen op het WK voor Clubs, dat binnenkort zal gaan beginnen in de Verenigde Staten. Rondom dat toernooi valt er al eens wat nieuws uit de bus. Twee mislukte deals Zo wil de Duitse Rekordmeister er nog een aantal interessante profielen gaan bijhalen deze zomer. Op diverse posities is Vincent Kompany op zoek naar versterking, maar de gewenste spelers gaan niet allemaal komen. Sportief Directeur Max Eberl van Bayern heeft op het WK voor Clubs in de kaarten laten kijken. Hij gaf aan dat het team niet voluit is gegaan om Leroy Sané langer aan zich te binden. Eberl geeft toe Ook de komst van Florian Wirtz mag worden vergeten. LIverpool drukt door voor de speler en dus gingen ze in Duitsland niet verder aandringen voor de speler van Bayer Leverkusen. "Hij zal zijn stempel drukken op Liverpool", aldus Eberl in de Duitse pers over Wirtz. De sterke man van Bayern geeft toe dat ze in beide dossiers achter het net hebben gegrepen, al lijkt het duidelijk dat ze niet verder konden gaan dan ze deden.