Thibaut Courtois moet het komen uitleggen na pijnlijke uitschuiver van Real Madrid en is heel duidelijk

Thibaut Courtois heeft gesproken na de eerste wedstrijd van Real Madrid op het WK voor clubs. De Rode Duivel had het over de moeilijkheid voor Real om zich aan te passen aan een nieuwe coach.

Thibaut Courtois stond zoals verwacht in doel bij Real Madrid in hun eerste wedstrijd op het WK voor clubs. De Madrilenen namen het op tegen Al Hilal voor de debuutwedstrijd van Xabi Alonso als coach.

Niet alles verliep zoals gepland voor de Spaanse coach en zijn team. Ze slaagden er niet in verder te komen dan een gelijkspel (1-1) om hun groepsfase te starten. Gonzalo García, de vervanger van de zieke Kylian Mbappé als nummer negen, zette de club uit La Liga op voorsprong in de 34e minuut, voordat Rúben Neves zeven minuten later gelijkmaakte vanaf de stap. Federico Valverde kon op zijn beurt zijn strafschop niet verzilveren in het slot van de match.

Courtois mocht het na afloop komen uitleggen. "In de eerste helft speelden we te langzaam. We scoorden, maar gaven daarna een onnodige penalty weg. In de tweede helft hebben we ons herpakt en voor gevaar gezorgd. Het is jammer dat we daarna die strafschop misten", zei hij tegenover DAZN.

Een positiever tweede bedrijf: "De tweede helft was beter, dat is de weg die we moeten volgen voor de toekomst. We moeten de passes aan elkaar rijgen, niet altijd direct naar voren willen. Als je te snel gaat, kom je uiteindelijk in een situatie van twee tegen een terecht. Trent en Huijsen hebben goed werk geleverd, het was onze eerste wedstrijd samen."

"We werkten vier jaar lang met Ancelotti en we hebben automatismen die niet zomaar in vier dagen verdwijnen. Xabi wil dat we verdedigen en aanvallen op een andere manier benaderen. We bekijken video's, praten veel. We zullen lessen trekken uit deze eerste wedstrijd", besluit de Rode Duivel.