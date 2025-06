Standard heeft vlot scorende spits uit Frankrijk op het oog: 'Wilmots is grote fan van zijn profiel'

Standard zit niet stil op de transfermarkt. De Rouches proberen een nieuwe spits binnen te halen. De Franse Timothee Nkada moet het nieuwe speerpunt worden.

Standard heeft al enkele transfers kunnen verwezenlijken. De Luikse club ging veel winkelen bij KV Kortrijk. Pirard, Mehssatou en Ilaimaharitra maken de overstap naar Luik.

Daarnaast vervoegen ook Tobias Mohr en Adnane Abid de rangen van coach Mircea Rednic. Ook een zesde transfer lijkt in de maak. Standard toont interesse in de Franse spits Timothée Nkada.

Nkada is een 25-jarige Franse spits die momenteel uitkomt voor Rodez AF in de Franse tweede klasse. Afgelopen seizoen speelde hij 31 wedstrijden waarin de spits 17 keer de netten deed trillen en goed was voor vijf assists.

Rodez eindigde dankzij de vele doelpunten van Nkada 14de in de competitie. Met 39 punten kon Rodez de degradatie nipt afwenden. De club is zo zeker van nog een seizoen in de Ligue 2 — al zal dat waarschijnlijk zonder Nkada zijn.

Volgens Sacha Tavolieri is Wilmots grote fan van het profiel van Nkada. Standard bracht al een bod uit van 1,5 miljoen, maar dat werd afgewezen door de Franse tweedeklasser. Standard zal meer moeten bieden wil het de spits aan boord halen.