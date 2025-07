Een trainingskamp in Duitsland werd getroffen door een tragedie. Asghar Nazari, een coach uit Afghanistan, overleed na een onwelwording, wat de organisatoren en Bayern München ertoe bracht om met respect en steun te reageren.

Het zou een mooie week moeten zijn geweest voor jonge voetbalfans. Een trainingskamp in Duitsland bracht coaches van Bayern München en lokale clubs samen, volgens de Sächsische Zeitung.

Begeleiding

Gedurende vijf dagen konden de jonge deelnemers leren van ervaren trainers. De sfeer was serieus en gezellig, alles was ontworpen om roepingen te inspireren en onvergetelijke herinneringen te bieden.

Maar de training veranderde in een tragedie op woensdag. Asghar Nazari, een coach uit Afghanistan, kreeg een ernstige ziekte. Hij overleed enkele uren later in het ziekenhuis.

Medeleven betuigen

Bayern München heeft zijn medeleven betuigd en heeft contact gezocht met de familie om hen alle steun te bieden in deze pijnlijke periode.

De organisatoren hebben besloten om de activiteiten te beëindigen en eer te betonen aan de herinnering van de man die erom gaf zijn passie over te dragen aan de jongsten, met ingetogenheid en solidariteit. Ook wij willen van de gelegenheid gebruik maken om de vrienden en familie van Nazari veel sterkte te wensen en iedereen die door dit nieuws geraakt werden.