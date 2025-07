PSG eindigt met 9 man in spektakelstuk tegen Bayern München: ex-Antwerp-speler pakt rood, Musiala loopt horroblessure op

Geen halve finale voor Vincent Kompany en Bayern München. PSG won met 2-0 van Der Rekordmeister na een spectaculaire wedstrijd.

Bayern München nam het zaterdagavond op tegen PSG in de kwartfinales van het WK voor clubs, een serieuze topper. Dat bleek ook op het veld.

Beide ploegen kregen gedurende de eerste helft heel wat (grote) kansen om de score te openen. In de blessuretijd deed Upamecano de netten een eerste keer trillen, maar hij stond buitenspel.

Vlak voor rust gooide Jamal Musiala zich voor de bal, waardoor hij botste met PSG-doelman Gianluigi Donnarumma. De sterspeler van Bayern München liep hierna een vreselijke blessure op aan de enkel.

In het eerste deel van de tweede helft kregen we hetzelfde spelbeeld als voor de rust. Veel kansen en spektakel, zonder doelpunten. Pas in minuut 79 kon Doué Neuer kloppen: 1-0 voor PSG. Een paar minuten later pakte Willian Pacho rood.

De ex-speler van Antwerp ging fel door, met een gestrekt been, op het been van Goretzka. Geen ernstige gevolgen, maar wel een zeer terechte kaart. Het spektakel ging door, want Harry Kane leek de gelijkmaker binnen te koppen, maar die werd afgekeurd wegens buitenspel. Een tweede afgekeurde doelpunt voor Bayern.

In de blessuretijd kwam PSG nog met negen man te staan. Lucas Hernandez had geen oog voor de bal in een duel en deelde een elleboogstoot uit aan Guerreiro. Opnieuw terecht rood. Maar zelfs met negen konden de Parijzenaars de wedstrijd beslissen.

Ousmane Dembélé scoorde in minuut 90+7 de 2-0. Bayern zag ook nog een strafschop afgekeurd worden door de VAR, waarna de wedstrijd op een 2-0 nederlaag eindigde voor de club uit Beieren. Vincent Kompany ligt uit het WK voor clubs terwijl PSG naar de halve finales gaat. Een spectaculaire wedstrijd die wordt overschaduwt door de ernstige blessure van Musiala.