Drama voor Vincent Kompany op het WK voor clubs: sterspeler Bayern München loopt vreselijke blessure op

Bayern München speelt zaterdag de kwartfinale van het WK voor clubs tegen PSG. Vincent Kompany zag Jamal Musiala uitvallen met een vreselijke blessure.

De Wereldbeker voor clubs is in volle gang, en hoewel het op sportief vlak aan de verwachtingen voldoet, bestaat er geen twijfel over dat de meeste clubs dit beschouwen als een 'kleinere' competitie in vergelijking met nationale en continentale competities in Europa.

Met andere woorden: een ernstige blessure tijdens dit zomerse WK is enorm ongewenst. En helaas voor Bayern München lijkt het erop dat dit is gebeurd met Jamal Musiala.

Tegen het einde van de eerste helft resulteerde een botsing tussen Musiala en Gianluigi Donnarumma, de doelman van PSG, in een blessure voor de Duitse international. Musiala lijkt serieus geblesseerd te zijn geraakt aan zijn enkel.

Bayern and PSG players were left visibly upset by an injury to Jamal Musiala.



Hoping for a quick recovery 🙏 pic.twitter.com/RPFMnOL5kY — B/R Football (@brfootball) July 5, 2025

Bayern München heeft al kort gereageerd op de blessure, waarvoor de eerste prognoses zeer pessimistisch zijn: "Jamal Musiala moest geblesseerd van het veld." Wij zijn bij jou, Jamal," zo schreef de Beierse club via haar sociale media.

Helaas moest Musiala per brancard het veld verlaten. Zijn teamgenoten leken bijzonder geschokt door zijn blessure. Er wordt dus gevreesd voor een lange revalidatie...