Vincent Kompany met de handen in het 'haar': dit is het verdict voor Musiala

Het zag er al niet goed, maar nu werd het nieuws ook bevestigd. Vincent Kompany en Bayern München moeten het "de komende maanden" zonder sterkhouder Jamal Musiala moeten doen.

Het WK voor Clubs begon goed voor Bayern München, maar eindigde op een enorm slechte manier. De Duitse kampioen verloor met 2-0 van PSG.

De club uit Parijs eindigde met negen spelers, terwijl Bayern twee doelpunten zag afgekeurd worden. Maar vooral de blessure van Jamal Musiala overschaduwde de wedstrijd.

Hij botste met PSG-doelman Gianluigi Donnarumma tegen het einde van de eerste helft. Al snel werd duidelijk dat hij een serieuze blessure opliep. Hij brak onder meer zijn kuitbeen.

Ondertussen is hij met succes geopereerd, laat Bayern weten. "Jamal Musiala heeft met succes een operatie ondergaan nadat hij was teruggekeerd van het WK voor clubs in de VS."

"Tijdens de kwartfinale tussen FC Bayern en Paris St. Germain liep de 22-jarige aanvallende middenvelder een kuitbeenbreuk op als gevolg van een gebroken en ontwrichte enkel, waarna hij tijdens de rust werd vervangen. Dinsdag start hij met zijn eerste revalidatiesessies en hij zal de komende maanden niet beschikbaar zijn voor de Duitse recordkampioen."