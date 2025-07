Voormalig Rode Duivel heeft beslissing genomen, op 34-jarige leeftijd is hij nog niet versleten

Christian Kabasele speelt ook volgend seizoen in de Serie A. De centrale verdediger heeft zijn contract bij Udinese met één jaar verlengd, met een optie op een bijkomend seizoen

Volgens transferspecialist Fabrizio Romano is het nieuws inmiddels bevestigd. De geruchten over een akkoord klopten dus: Kabasele blijft op post in Italië.

De clubleiding én coach Kosta Runjaić zijn tevreden over wat de Belg vorig seizoen toonde. Hij speelde 16 competitiewedstrijden en kwam ook twee keer in actie in de Coppa Italia.

Kabasele wist zelfs tweemaal te scoren, een mooie bonus voor een verdediger. Udinese sloot de jaargang af op de 12e plaats, een degelijke prestatie voor de ploeg uit Friuli.

De 34-jarige Belg zat even zonder officieel contract, want zijn vorige verbintenis liep eind juni af. Maar hij keert dus gewoon terug in het zwart-witte shirt.

Voor Kabasele wordt het zijn tweede seizoen bij Udinese. Met zijn ervaring en betrouwbaarheid hoopt hij opnieuw van waarde te zijn in het hart van de verdediging.