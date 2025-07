Thibaut Courtois is scherp na pijnlijke uitschakeling op WK voor clubs: "Het is altijd hetzelfde met hen"

Thibaut Courtois en Real Madrid gingen met de billen bloot in de halve finale van het WK voor clubs. Paris Saint-Germain won met 4-0 en stuurde de Madrilenen huiswaarts. Na afloop verscheen Courtois voor de microfoon.

Na amper tien minuten stond Real Madrid al 2-0 in het krijt in de halve finale van het WK voor clubs. Defensief geklungel van eerst Raul Asencio en later Antonio Rüdiger zorgden ervoor dat PSG de wedstrijd snel in handen kon nemen.

Het werd uiteindelijk 4-0 en zo stoot PSG door naar de finale van zondag, waar Chelsea wacht. Real moet met het schaamrood op de wangen het toernooi verlaten. Na afloop stond Thibaut Courtois de pers te woord.

Daarin ging het ook wel over de uitschakeling, maar vooral over de start van La Liga binnen iets meer dan een maand. "Om een goed seizoen te kunnen draaien, hebben we rust nodig. We zijn de enige sport ter wereld met zoveel maanden competitie. Ik hoop dat de eerste wedstrijd wordt uitgesteld en dat we een week later kunnen starten, want de gezondheid van de spelers moet primeren", aldus Het Laatste Nieuws dat Courtois citeert.

Rust is noodzakelijk

Onze landgenoot gaf ook Javier Tebas, de voorzitter van de Spaanse profcompetities, een veeg uit de pan: "Ik heb geen enkele voorzitter in andere landen ooit zo horen praten. Je kunt niet verwachten dat onze vakantiedagen zomaar worden afgepakt. We hebben een WK gespeeld, een prachtig toernooi, en niemand heeft moeite met zoveel wedstrijden, maar rust is noodzakelijk. Het is altijd hetzelfde met La Liga."

Duidelijke taal van de Belgische doelman die hoopt dat de Madrilenen minstens een weekje respijt krijgen van de Spaanse voetbalbond. Op dit moment beginnen ze op 19 augustus aan het nieuwe La Liga-seizoen met een thuiswedstijd tegen Osasuna.