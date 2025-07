Drie wedstrijden in een week tijd: Rik De Mil is heel erg duidelijk over kalender van Charleroi

Na een drukke start van het seizoen staat Charleroi donderdag voor zijn derde wedstrijd in één week tijd. Coach Rik De Mil blikt met vastberadenheid vooruit op de return tegen Hammarby in de kwalificatie van de Conference League.

Druk programma geen excuus

Charleroi begon zijn campagne vorige donderdag met een 0-0-gelijkspel in Zweden. Drie dagen later volgde een 2-2 tegen OH Leuven. Nu wacht de return tegen Hammarby, gevolgd door een duel met Sint-Truiden. “Ik hou ervan om de drie dagen te spelen,” zei De Mil op de persconferentie naar aanleiding van de wedstrijd van donderdag. “Het is een grote uitdaging voor ons.”

Fysiek op scherp

De Mil erkent dat het tempo hoog ligt, zeker in de beginfase van het seizoen. Toch ziet hij het Europese traject als een kans: “Als je Europees wilt spelen, moet je die uitdaging op een positieve manier aangaan.” Hij stelt dat de technische staf “het maximum gedaan heeft qua recuperatie” en past trainingen daarop aan.

Ambitie boven alles

Volgens De Mil moet de ploeg het moment grijpen: “Iedereen droomde vorig seizoen van Europees voetbal, maar niemand dacht dat het zou lukken. Vandaag moeten we ervan profiteren.” Zijn boodschap is duidelijk: het team moet over de limiet gaan, vechtlust tonen en druk durven te omarmen.

Mentaal belang

Voor De Mil is niet alleen het fysieke aspect belangrijk, ook mentaal vraagt hij een stap extra. “We hebben niets te verliezen, alleen maar te winnen,” klinkt het. Door deze mindset hoopt hij de spelers naar een hoger niveau te tillen en een Europese plaats af te dwingen.

Mambourg als wapen

De thuismatch tegen Hammarby moet het verschil maken. Met de steun van het publiek in het Stade du Pays de Charleroi hoopt De Mil op een energieke prestatie. Als de spelers zijn woorden omzetten in daden, kan Charleroi zich Europees op de kaart zetten.