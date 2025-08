Géén blitse tournee voor De Bruyne en Lukaku: Napoli kiest met héél duidelijke reden voor oefenkamp in Italiaanse bergen

Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku bereiden zich met SSC Napoli voor op het nieuwe seizoen... in de Italiaanse bergen. En daar zijn enkele héél specifieke redenen voor.

AC Milan en Juventus FC trekken door Azië, de Engelse topclubs doorkruisen de Verenigde Staten met een Premier League Tour,… Real Madrid en FC Barcelona gaan op traditionele wereldreis. Niets daarvan bij SSC Napoli.

Partenopei werkt tijdens het tussenseizoen twee oefenkampen - of zoals ze het zelf noemen: il retiro precampionato - af. In juli verbleven Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku in Val di Sole, momenteel vertoeft Napoli in de Apennijnen.

Waar kiest SSC Napoli voor de Italiaanse bergen en niet voor blitse stadions op exotische locaties?

Ook de oefenwedstrijden zijn schitterend om volgen. Geen blitse stadions, maar de velden van lagere clubs. Enkele honderden toeschouwers volgen de wedstrijden op de voet.

Napoli zweert al jarenlang bij zo'n traditionele voorbereiding. En daar heeft Partenopei de redenen voor. Eerst en vooral het klimaat. In de Verenigde Staten of Azië is het dezer dagen bloedheet, terwijl Napoli profiteert van de Italiaanse berglucht.

Lokale economie viert hoogtij en... SSC Napoli profiteert mee

Die trainingen op hoogte doen overigens wonderen voor een sportlichaam. Het is geen toeval dat ook wielrenners hun trainingskamp steevast in de bergen opzetten. Maar dat is niet alles.

Ook de fans van Napoli vieren hun vakantie in de Italiaanse bergen en doen dat specifiek tijdens het oefenkamp van hun favoriete club. Met andere woorden: de lokale economie viert hoogtij. En wie krijgt er een deel van die opbrengst? Jawel, Napoli…