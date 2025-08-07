Sporting Hasselt vindt opvolger van Frédéric Frans bij reeksgenoot

Na het vertrek van Frédéric Frans richting tweedeklasser RWDM Brussels, moest Sporting Hasselt op zoek naar een nieuwe hoofdcoach. Het zou in die zoektocht bij Jo Christiaens zijn uitgekomen.

Een tweetal weken geleden nam Frédéric Frans na één seizoen alweer afscheid van Sporting Hasselt. De ambitieuze club uit de eerste amateurafdeling zag zijn coach naar RWDM Brussels uit de Challenger Pro League vertrekken.

En dus moest Hasselt een nieuwe hoofdcoach gaan aanwerven. Volgens Gazet van Antwerpen heeft het die gevonden bij reeksgenoot Dessel Sport. Daar gaat het naar verluidt Jo Christiaens wegplukken.

Alles zou in gang gezet zijn om de transfer van de trainer in orde te brengen. Het is voorlopig wel nog even wachten op een definitief akkoord. Maar de voormalige coach van onder meer KSK Heist en KFC Turnhout is dus op weg naar Limburg.

Christiaens was twee seizoenen geleden ook enkele maanden aan de slag bij Lierse in de tweede klasse. Maar dat verhaal bleek geen onverdeeld succes. Na een half jaar werd hij er bedankt voor bewezen diensten.

Met Sporting Hasselt zal Christiaens proberen om de poorten richting het profvoetbal open te beuken. Vorig seizoen is de club van Sam Kerkhofs en Rik Verheye daar nog niet in geslaagd. Lukt het hen bij een tweede poging wel?