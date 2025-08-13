Matz Sels is open over interesse van andere clubs én praat over financiële inspanning die Nottingham Forest deed

Matz Sels zette zijn krabbel onder een nieuw contract bij Nottingham Forest. De doelman spreekt over interesse en zijn keuze om in de City Ground te blijven.

Matz Sels zette zijn krabbel onder een contract tot medio 2027 bij Nottingham Forest. Het is duidelijk: de 11-voudig Rode Duivel is de eerste keuze onder de lat bij The Tricky Trees.

Nochtans leek het een uitgelezen moment om een transfer te maken. Sels werd uitgeroepen tot beste doelman in de Premier League. Ondertussen is hij eveneens genomineerd voor de Yashin Trofee.

Er was interesse van verschillende clubs

"Er was interesse van verschillende clubs", aldus Sels over de transfermogelijkheden. "Maar uiteindelijk was het nooit echt concreet."

Ook Nottingham had geen zin om Sels te zien vertrekken. "De club was resoluut: ze willen stabiliteit en blokken om die reden heel veel aanbiedingen af. Of ze zetten de transferprijs heel hoog."

Financiële inspanning

"Ik ben zelf ook heel gelukkig bij Nottingham", besluit Sels in Het Laatste Nieuws. "Met dat nieuwe contract heeft de club een mooie geste gedaan naar mij toe. Ze kunnen niet alles afblokken en niets in ruil doen, hé." (knipoogt)