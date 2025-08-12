Matz Sels reageert op nominatie voor Yashin Trofee tijdens uitreiking van Ballon d'Or

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 0 reacties
Matz Sels reageert op nominatie voor Yashin Trofee tijdens uitreiking van Ballon d'Or
Foto: © photonews
Word fan van Nottingham Forest! 21

Matz Sels is één van de kanshebbers om de Yashin Trofee te winnen. De doelman heeft ondertussen al gereageerd op zijn nominatie.

Voor de volledigheid: de Yashin Trofee - genoemd naar de legendarische Russische doelman Lev Yashin - wordt uitgereikt aan de beste doelman tijdens de Ballon d'Or-ceremonie.

Voor deze editie zijn er twee Belgische doelmannen genomineerd: Thibaut Courtois en… Matz Sels. Eerstgenoemde won de trofee al in 2022.

Ik denk niet dat ik de Yashin Trofee ga winnen

Matz Sels

Sels speelde dan weer een uitstekend seizoen bij Nottingham Forest. Hij werd vorig seizoen uitgeroepen tot de beste doelman in de Premier League.

"Maar ik denk niet dat ik de Yashin Trofee ga winnen", lacht Sels in Het Laatste Nieuws. "Maar dat is voor mij niet het belangrijkste."

Bekroning

Voor de Rode Duivel is het vooral een hele mooie erkenning. "Het is al heel straf dat ik erbij ben. Ik zie het als een hele mooie bekroning voor de prestaties van vorig seizoen."
 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nottingham Forest
Matz Sels

Meer nieuws

Hasi gaat roteren: Anderlecht laat sterkhouders thuis voor trip naar Moldavië

Hasi gaat roteren: Anderlecht laat sterkhouders thuis voor trip naar Moldavië

23:00
Vanaken velt zijn oordeel over Rangers, maar is ook kritisch na zege tegen Salzburg Reactie

Vanaken velt zijn oordeel over Rangers, maar is ook kritisch na zege tegen Salzburg

22:45
Voormalige speler van Standard moet zeven jaar (!) naar de gevangenis

Voormalige speler van Standard moet zeven jaar (!) naar de gevangenis

22:30
"Of dit een referentiewedstrijd was?" Seys helder over Club Brugge na remontada Reactie

"Of dit een referentiewedstrijd was?" Seys helder over Club Brugge na remontada

22:10
2
'Manchester City wil deze speler evenveel betalen als Haaland'

'Manchester City wil deze speler evenveel betalen als Haaland'

21:20
🎥 Voetbal is een feest! Schitterende beelden van KV Kortrijk-aanhang die door straten van Deinze marcheert

🎥 Voetbal is een feest! Schitterende beelden van KV Kortrijk-aanhang die door straten van Deinze marcheert

22:00
1
🎥 Club Brugge zet scheve situatie helemaal recht tegen Salzburg en stoot toch door in de Champions League

🎥 Club Brugge zet scheve situatie helemaal recht tegen Salzburg en stoot toch door in de Champions League

21:24
OFFICIEEL: Belgische voetbalbond heeft groot nieuws en brengt vier (!) aankondigingen naar buiten

OFFICIEEL: Belgische voetbalbond heeft groot nieuws en brengt vier (!) aankondigingen naar buiten

21:40
'Manchester City wil verrassen en meldt zich bij Real Madrid voor absolute sterspeler'

'Manchester City wil verrassen en meldt zich bij Real Madrid voor absolute sterspeler'

20:20
Een Anderlechtse zomeraanwinst die nog heel wat tijd nodig zal hebben, ondanks dat de verwachtingen hoog waren

Een Anderlechtse zomeraanwinst die nog heel wat tijd nodig zal hebben, ondanks dat de verwachtingen hoog waren

20:40
De deal is helemaal rond: 'Grealish verlaat Manchester City en gaat voor deze Engelse traditieclub voetballen'

De deal is helemaal rond: 'Grealish verlaat Manchester City en gaat voor deze Engelse traditieclub voetballen'

19:20
Op zoek naar geld voor Olivier Renard: we zochten (én vonden) 45 miljoen voor de sportief directeur van Anderlecht

Op zoek naar geld voor Olivier Renard: we zochten (én vonden) 45 miljoen voor de sportief directeur van Anderlecht

20:00
5
Wachten op de beslissing van één persoon: transfer van Ordoñez hangt af van deze miljardair

Wachten op de beslissing van één persoon: transfer van Ordoñez hangt af van deze miljardair

19:40
Iedereen praat over zijn prijskaartje van 20 miljoen, maar... Senne Lammens heeft zelf ook nog iets te zeggen

Iedereen praat over zijn prijskaartje van 20 miljoen, maar... Senne Lammens heeft zelf ook nog iets te zeggen

19:00
2
Cercle-coach Cinel krijgt heel opvallende rol tijdens... CL-wedstrijd van Club Brugge

Cercle-coach Cinel krijgt heel opvallende rol tijdens... CL-wedstrijd van Club Brugge

18:40
Vertrekt hij dan toch? Nieuwe ontwikkeling in dossier rond Yari Verschaeren

Vertrekt hij dan toch? Nieuwe ontwikkeling in dossier rond Yari Verschaeren

18:20
7
Knaltransfer in de maak voor Donnarumma? Manchester City zet United onder druk, al is er nog een probleem

Knaltransfer in de maak voor Donnarumma? Manchester City zet United onder druk, al is er nog een probleem

17:40
Junya Ito bezorgt KRC Genk en zijn fans meteen goed nieuws

Junya Ito bezorgt KRC Genk en zijn fans meteen goed nieuws

18:00
🎥 Kevin De Bruyne blijft Napoli-supporters verrassen

🎥 Kevin De Bruyne blijft Napoli-supporters verrassen

17:20
2
Antwerp heeft versterking helemaal beet: ervaren verdediger tekent contract op de Bosuil

Antwerp heeft versterking helemaal beet: ervaren verdediger tekent contract op de Bosuil

17:00
4
Junya Ito maakt KRC Genk-fans meteen warm en spreekt titelambities uit

Junya Ito maakt KRC Genk-fans meteen warm en spreekt titelambities uit

16:30
9
Welkom in de Ligue 2: een eerste grote teleurstelling voor Karel Geraerts met Reims

Welkom in de Ligue 2: een eerste grote teleurstelling voor Karel Geraerts met Reims

16:00
Gevoelige transfer écht in de maak: ex-Anderlecht-speler wil zelf naar Club Brugge

Gevoelige transfer écht in de maak: ex-Anderlecht-speler wil zelf naar Club Brugge

15:30
5
Meteen prijs voor Robail in spectaculaire wedstrijd van RWDM: "Motiveren na tegengoal"

Meteen prijs voor Robail in spectaculaire wedstrijd van RWDM: "Motiveren na tegengoal"

15:15
Steven Defour zag drie namen indruk maken dit weekend: "Hij leidde Club Brugge naar de overwinning"

Steven Defour zag drie namen indruk maken dit weekend: "Hij leidde Club Brugge naar de overwinning"

15:00
2
Hoe de voorbeelddossiers bij Club Brugge (en ook Union) goed zijn voor alle Belgische clubs

Hoe de voorbeelddossiers bij Club Brugge (en ook Union) goed zijn voor alle Belgische clubs

14:40
4
Deal rond? 'Union Saint-Gilloise heeft nieuwe aanvaller beet'

Deal rond? 'Union Saint-Gilloise heeft nieuwe aanvaller beet'

14:20
4
Dedryck Boyata stopt met voetballen en neemt opmerkelijke rol bij Rode Duivels op zich

Dedryck Boyata stopt met voetballen en neemt opmerkelijke rol bij Rode Duivels op zich

13:46
'RAAL La Louvière huurt aanvaller van Saudische club'

'RAAL La Louvière huurt aanvaller van Saudische club'

13:45
Patrick Goots ziet groot vraagteken bij Antwerp: "Dat houdt me bezig"

Patrick Goots ziet groot vraagteken bij Antwerp: "Dat houdt me bezig"

13:30
1
Michiel Jonckheere looft eigen speler: "Beste speler van tweede klasse"

Michiel Jonckheere looft eigen speler: "Beste speler van tweede klasse"

13:15
1
Zware domper voor Cercle Brugge: verdediger maanden out met enkelbreuk

Zware domper voor Cercle Brugge: verdediger maanden out met enkelbreuk

13:00
6
Na de commotie van afgelopen weekend: deze scheidsrechters leiden volgend weekend in goede banen

Na de commotie van afgelopen weekend: deze scheidsrechters leiden volgend weekend in goede banen

12:20
10
Done deal: na periodes bij Lokeren en Oostende valt Belgisch doek definitief voor aanvaller Club Brugge

Done deal: na periodes bij Lokeren en Oostende valt Belgisch doek definitief voor aanvaller Club Brugge

12:00
Wanneer zien we het Dolbertaccini-duo bij Anderlecht? "Fans willen gewend raken aan winnen"

Wanneer zien we het Dolbertaccini-duo bij Anderlecht? "Fans willen gewend raken aan winnen"

11:50
4
Anderlecht moet verkopen, maar niet Dolberg... Olivier Renard zou zichzelf in de voet schieten Analyse

Anderlecht moet verkopen, maar niet Dolberg... Olivier Renard zou zichzelf in de voet schieten

11:40
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 1
Liverpool FC Liverpool FC 15/08 Bournemouth Bournemouth
Aston Villa Aston Villa 16/08 Newcastle United Newcastle United
Brighton Brighton 16/08 Fulham Fulham
Tottenham Tottenham 16/08 Burnley Burnley
Sunderland Sunderland 16/08 West Ham Utd West Ham Utd
Wolverhampton Wolverhampton 16/08 Manchester City Manchester City
Nottingham Forest Nottingham Forest 17/08 Brentford Brentford
Chelsea Chelsea 17/08 Crystal Palace Crystal Palace
Manchester United Manchester United 17/08 Arsenal Arsenal
Leeds United Leeds United 18/08 Everton Everton

Nieuwste reacties

sebw sebw over Wat een wraak! Rode Duivel uitgejouwd, maar haalt dan toch ferm zijn gram Obiku Obiku over Vertrekt hij dan toch? Nieuwe ontwikkeling in dossier rond Yari Verschaeren Birger J. Birger J. over Club Brugge - Red Bull Salzburg: 3-2 SeniorClub SeniorClub over 🎥 Voetbal is een feest! Schitterende beelden van KV Kortrijk-aanhang die door straten van Deinze marcheert Boktor Boktor over Op zoek naar geld voor Olivier Renard: we zochten (én vonden) 45 miljoen voor de sportief directeur van Anderlecht FC Bruges Fanatic FC Bruges Fanatic over "Of dit een referentiewedstrijd was?" Seys helder over Club Brugge na remontada Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over 'Vergevorderde gesprekken: Royal Antwerp FC heeft verdediger zo goed als beet' Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Junya Ito maakt KRC Genk-fans meteen warm en spreekt titelambities uit Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp heeft versterking helemaal beet: ervaren verdediger tekent contract op de Bosuil Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Iedereen praat over zijn prijskaartje van 20 miljoen, maar... Senne Lammens heeft zelf ook nog iets te zeggen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved