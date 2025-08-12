Matz Sels reageert op nominatie voor Yashin Trofee tijdens uitreiking van Ballon d'Or

Matz Sels is één van de kanshebbers om de Yashin Trofee te winnen. De doelman heeft ondertussen al gereageerd op zijn nominatie.

Voor de volledigheid: de Yashin Trofee - genoemd naar de legendarische Russische doelman Lev Yashin - wordt uitgereikt aan de beste doelman tijdens de Ballon d'Or-ceremonie.

Voor deze editie zijn er twee Belgische doelmannen genomineerd: Thibaut Courtois en… Matz Sels. Eerstgenoemde won de trofee al in 2022.

Ik denk niet dat ik de Yashin Trofee ga winnen

Sels speelde dan weer een uitstekend seizoen bij Nottingham Forest. Hij werd vorig seizoen uitgeroepen tot de beste doelman in de Premier League.

"Maar ik denk niet dat ik de Yashin Trofee ga winnen", lacht Sels in Het Laatste Nieuws. "Maar dat is voor mij niet het belangrijkste."

Bekroning

Voor de Rode Duivel is het vooral een hele mooie erkenning. "Het is al heel straf dat ik erbij ben. Ik zie het als een hele mooie bekroning voor de prestaties van vorig seizoen."

