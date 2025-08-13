Zaakwaarnemer van Donnarumma reageert op heisa én tackelt met twee voeten vooruit op PSG

De soap rond Gianluigi Donnarumma werd de voorbije dagen al breed uitgesmeerd in de media. Nu heeft ook de zaakwaarnemer van de Italiaanse doelman gereageerd.

In 't kort: Gianluigi Donnarumma beschikt over een aflopend contract bij PSG. Er waren onderhandelingen over een verlenging, maar de partijen kwamen niet tot een overeenkomst.

Ondertussen wordt de Italiaanse doelman uit de kleedkamer van PSG geduwd. Enzo Raiola verdedigt zijn speler en doet hun kant van het verhaal bij Sky Sports.

We zijn geschokt. Dit is respectloos van PSG

"We zijn geschokt", aldus de zaakwaarnemer van Donnarumma. "Dit is respectloos van PSG. En zeker na een vruchtbare samenwerking van vier jaar. We gaan dit bekijken met onze advocaten."

"Donnarumma was bereid om salaris in te leveren", weerlegt Raiola de aantijgingen van PSG. "Maar toen we een akkoord naderden heeft PSG de voorwaarden nog maar eens gewijzigd."

Premier League als uitweg?

Ondertussen heeft PSG veertig miljoen euro betaald om Lucas Chevalier weg te halen bij Lille OSC. "PSG wil dat Gianluigi vertrekt. Maar ze vragen wel nog vijftig miljoen euro."

"Misschien zijn er clubs in Engeland die dat bedrag willen én kunnen betalen", besluit Raiola. "Maar de vraagprijs is veel te hoog. Bij PSG praat men over respect, maar het gaat enkel en alleen over geld."