Mooie reeks wordt verder gezet in Luikse derby

Foto: © photonews

In de Challenger Pro League stond op zondag nog één duel op het programma. Club Luik won daarin van Seraing en doet zo een goede zaak in het klassement.

Na de nederlaag in Eupen tijdens de openingswedstrijd speelde RFC Luik afgelopen zondag een andere Luikse derby, tegen Seraing. De Metallos hadden vorig weekend tot de laatste minuut geleid voordat ze twee doelpunten tegen Beerschot moesten incasseren.

De spelers van Gaëtan Englebert namen deze keer de controle over de wedstrijd. Na 18 minuten profiteerde Jordan Bustin van balverlies bij de Seraing-verdediging om Oumar Diouf te lanceren, die Boris Ngoua versloeg met een lob (1-0, 18e).

Club Luik wint alweer de derby

Beter dan hun tegenstander in alle aspecten van het spel verdubbelde Luik enkele minuten later de voorsprong, opnieuw dankzij Oumar Diouf, die bij de tweede paal de kopbal van Bruggeman op hoekschop binnenwerkte (2-0, 21e).

HT | Oumar Diouf geeft RFC Luik een comfortabele voorsprong tegen rivaal RFC Seraing! ⚔🇸🇳 #FCLSER pic.twitter.com/rSZX5uK1bb

— DAZN België (@DAZN_BEFR) 17 augustus 2025

Opnieuw gaat de wedstrijd niet goed voor Seraing vlak voor de pauze. Fostave Mabani, de voormalige speler van Francs Borains die zijn eerste basisplaats vierde bij Seraing, kwam veel te laat in op Simon Paulet en kreeg direct rood (38e).

In de tweede helft beheert Luik, met een numerieke meerderheid, zijn voorsprong en kwam de 3-0 nog dichterbij dan de 2-1. Een mooie overwinning in de derby en ook een goede zaak in het klassement doen ze zo.

Luik FC
Seraing

2e klasse

 Speeldag 2
SK Beveren SK Beveren 1-0 Jong Genk Jong Genk
Francs Borains Francs Borains 2-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 Lierse SK Lierse SK
Lommel SK Lommel SK 3-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-1 Eupen Eupen
KAA Gent KAA Gent 0-1 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-3 RWDM Brussels RWDM Brussels
Luik FC Luik FC 2-0 Seraing Seraing

