Manuel Gonzalez
🎥 Ook Kevin De Bruyne heeft een héél duidelijke mening over Noa Lang en... Noano!
SSC Napoli heeft er enkele attracties bij. Met Noa Lang heeft de Italiaanse landskampioen zelfs live muziek in de kleedkamer. Ook Kevin De Bruyne heeft er zijn mening over.

SSC Napoli heeft er minstens twee attracties bij. De komst van Kevin De Bruyne zal sowieso voor vuurwerk zorgen, maar ook een andere nieuwkomer staat garant voor peper en zout. 

Over wie we het hebben? Noa Lang. Napoli betaalde deze zomer 25 miljoen euro aan PSV om de voormalige sterkhouder van Club Brugge naar de Serie A te halen. 

Noano

We vragen ons spontaan af welk nummer Lang bij wijze van ontgroening zal gezongen hebben. We gokken alvast één van zijn eigen nummers. 

Onder de naam Noano heeft Lang namelijk al enkele hits opgenomen. Al zal het bijberoep van de aanvaller ook voor het nodige grappen en grollen zorgen in de kleedkamer.

Of ik naar de muziek van Noa Lang luister? Een beetje. Maar ik heb op dat vlak niet al te veel vertrouwen in hem

Kevin De Bruyne

"Of ik naar de muziek van Lang luister? Een beetje", grinnikt Kevin De Bruyne. "Maar ik heb op dat vlak niet al te veel vertrouwen in hem." (knipoogt)

