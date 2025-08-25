Filip Joos haalt snoeihard uit naar de VAR: "Dit is echt niet te geloven, lachwekkend, onwaarschijnlijk"

Manchester United pakte tegen Fulham een punt, maar de 1-1 werd overschaduwd door een fel betwiste fase. Filip Joos haalde zwaar uit naar de VAR na het goedkeuren van het doelpunt van United.

Manchester United nam het zondag op tegen Fulham in de Premier League. Na een eerste nederlaag te hebben geleden tegen Arsenal, konden The Red Devils nu wel een punt pakken.

Het werd 1-1 tegen Fulham, maar daarvoor had Man Utd. toch veel hulp van de VAR voor nodig. Bij het doelpunt duwde Lenny Yoro zijn tegenstander bij een corner eerst met twee handen tegen de grond. Nadien kon hij het doelpunt maken.

Het was wachten tot de goal werd afgekeurd door de VAR. Alleen gebeurde dit niet, waar Filip Joos niets van begreep. "Dit is niet te geloven. Dit is echt niet te geloven", zei Joos toen hij commentaar gaf bij Play Sports.

"Het is gewoon een duw met 2 handen in de rug van Bassey. Dit kan je niet laten doorgaan. De man die scoort mag de man die de bal kon wegkoppen met 2 handen wegduwen. Lachwekkend. Onwaarschijnlijk", ging hij verder.

"De slechtste man op het veld stond niet op het veld, maar zat hier 22 kilometer vandaan in Stockley Park en luistert naar de naam Darren England, met een drieletterwoord ervoor: VAR", besluit Joos.