De ambities bij Sporting Hasselt zijn steil: Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen wel van mening
Sporting Hasselt wil ook dit seizoen als het enigszins kan de poorten naar het profvoetbal proberen open te beuken. Daartoe hebben ze ook een aantal pittige transfers gedaan deze zomer, waaronder een man met veel ervaring.

Een van de nieuwkomers is Tuur Dierckx. Die heeft er in 90 Minutes alvast geen twijfel over laten bestaan waar de ambities van de Limburgers liggen.

"We gaan vol voor de titel", is hij wel héél erg duidelijk. "Dat moet echt wel de ambitie zijn voor onze ploeg. We hebben de kwaliteiten ervoor."

Sam Kerkhofs wilde dan weer enigszins de rem erop zetten: "We willen meespelen voor de titel", wilde hij nog iets voorzichtiger zijn.

"We gaan vol voor de titel", is hij wel héél erg duidelijk. "Dat moet echt wel de ambitie zijn voor onze ploeg. We hebben de kwaliteiten ervoor."

Sam Kerkhofs wilde dan weer enigszins de rem erop zetten: "We willen meespelen voor de titel", wilde hij nog iets voorzichtiger zijn.

Sporting Hasselt

