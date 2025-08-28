OFFICIEEL: CPL-leider KV Kortrijk kondigt na perfecte start nog defensieve versterking met ervaring in Ligue 1 aan

De ambities laaien op in het Guldensporenstadion. KV Kortrijk nam een foutloze start en heeft nu nog versterking aangekondigd.

Op de website van KV Kortrijk lezen we dat Rudy Kohon een Kerel is. De 21-jarige Franse verdediger heeft een contract voor vier jaar getekend bij de leider uit de Challenger Pro League. Het is een transfer voor het heden, maar gezien de duur van zijn contract en zijn leeftijd ook voor de lange termijn. KVK en Kohon willen samen iets moois uitbouwen.

Kohon heeft het imago van een fysiek sterke speler. Hij kan centraal achteraan uitgespeeld worden, maar indien nodig is het ook mogelijk om hem in te zetten als rechterflankverdediger. De 1m87 lange speler heeft de jeugdopleidingen doorlopen van US Paris XI, Champigny FC 94, FC Montfermeil en het Centre de Formation de Football de Paris (CFFP).



Debuut in de Ligue 1 voor Troyes

Daarna leerde hij het echte werk kennen: in 2018 belandde hij bij Troyes. Bij deze club maakte hij op 19-jarige leeftijd zijn debuut in de Ligue 1. Daarnaast speelde hij voor Troyes ook tien wedstrijden in de Ligue 2. In de zomer van 2024 trok hij voor Spanje, meer bepaald naar Real Betis. Hij speelde echter vooral voor Betis Deportivo.

De tweede ploeg van Betis speelt in de Primera Federacion, zeg maar de Spaanse derde klasse. Dankzij zijn prestaties bij Betis Deportivo versierde hij meerdere selecties voor de U20 van Frankrijk. Nu zet hij dus de stap naar Kortrijk, waar hij voor verschillende seizoenen kon tekenen. Bovendien kan hij zich bewijzen in een eerste ploeg.

KVK zeker dat Kohon past bij competitie en club

"Met Rudy Kohon halen we een jonge verdediger binnen die reeds een mooi parcours heeft afgelegd. Hij is een stevige verdediger die perfect zal passen in onze competitie en bij onze club", maakt Nils Vanneste, Sporting Director bij KVK, zich sterk.