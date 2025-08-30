"Ik heb geen behoefte aan een ster": Marc Brys spaart Liverpool-aanvaller Hugo Ekitiké niet

"Ik heb geen behoefte aan een ster": Marc Brys spaart Liverpool-aanvaller Hugo Ekitiké niet
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Hugo Ekitiké werd niet geselecteerd voor zowel de Franse nationale ploeg als voor Kameroen voor de aankomende interlands. De coach van de Ontembare Leeuwen, Marc Brys, was duidelijk: hij wil hem sowieso niet.

De interlandbreak komt snel dichterbij. België zal twee kwalificatiewedstrijden voor het WK 2026 spelen. Eerst in Vaduz tegen Liechtenstein op 4 september en dan in het Lotto Park tegen Kazachstan, drie dagen later.

Rudi Garcia heeft de lijst van 25 geselecteerde spelers aangekondigd op vrijdag. Woensdag was het Frankrijk dat zijn geselecteerde spelers voor de komende wedstrijden bekendmaakte. Les Bleus zullen tegen Oekraïne (uit) en IJsland (thuis) spelen.

Hoewel hij deze zomer voor 95 miljoen euro naar Liverpool trok, werd de Franse aanvaller Hugo Ekitiké niet geselecteerd door Didier Deschamps. Geen eerste selectie voor hem, hoewel hij een goede start heeft gemaakt bij de Reds met drie doelpunten en een assist in zijn eerste drie wedstrijden.

Marc Brys wil hem niet

De spits is nog steeds selecteerbaar voor Kameroen, waar hij zijn roots heeft. Marc Brys, bondscoach van het land, heeft duidelijk zijn standpunt ingenomen tijdens een persconferentie.

"Hij heeft alles gezet op Frankrijk en het is hem niet gelukt. En nu zou Kameroen zijn tweede keuze zijn? Wij hoeven geen tweede keuze te zijn. We hebben goede spelers die met hun hart spelen. Ik heb geen behoefte aan een ster", legt de coach uit.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Eintracht Frankfurt
1899 Hoffenheim
Hugo Ekitike
Marc Brys

Meer nieuws

KV Mechelen-held Lion Lauberbach heeft felle en uitgesproken mening over kansen tegen Antwerp: "Dit geeft me kippenvel" Reactie

KV Mechelen-held Lion Lauberbach heeft felle en uitgesproken mening over kansen tegen Antwerp: "Dit geeft me kippenvel"

19:15
LIVE: Paal voorkomt dubbele voorsprong voor Westerlo, strafschop Antwerp terecht afgekeurd! Live

LIVE: Paal voorkomt dubbele voorsprong voor Westerlo, strafschop Antwerp terecht afgekeurd!

19:00
Genk met geen enkele speler bij de Rode Duivels: "Dat voelt in Limburg toch als een kaakslag"

Genk met geen enkele speler bij de Rode Duivels: "Dat voelt in Limburg toch als een kaakslag"

19:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/08: Ordonez - Geertruida - Openda - Onyedika - Woltemade - Kompany - Faes

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/08: Ordonez - Geertruida - Openda - Onyedika - Woltemade - Kompany - Faes

18:30
Zware klap voor Ordonez: Marseille lijkt transfer op te geven en richt pijlen op ander target

Zware klap voor Ordonez: Marseille lijkt transfer op te geven en richt pijlen op ander target

18:30
6
Na minuut 89 van 1-2 naar 3-2! Lion Lauberbach deze keer de grote held van Malinwa en laat La Louvière achter met kater

Na minuut 89 van 1-2 naar 3-2! Lion Lauberbach deze keer de grote held van Malinwa en laat La Louvière achter met kater

17:59
Meer dan 40 miljoen euro: Rode Duivel Loïs Openda op weg naar de uitgang bij RB Leipzig?

Meer dan 40 miljoen euro: Rode Duivel Loïs Openda op weg naar de uitgang bij RB Leipzig?

18:00
Sebaoui scoort zijn eerste voor STVV, Vrancken benoemt zijn grootste werkpunt Reactie

Sebaoui scoort zijn eerste voor STVV, Vrancken benoemt zijn grootste werkpunt

17:15
Ze blijven proberen: Duitsers willen Raphael Onyedika toch nog weghalen bij Club Brugge

Ze blijven proberen: Duitsers willen Raphael Onyedika toch nog weghalen bij Club Brugge

17:30
1
Spectaculaire coup: Belgische tweedeklasser haalt Argentijnse parel binnen

Spectaculaire coup: Belgische tweedeklasser haalt Argentijnse parel binnen

16:46
Johan Boskamp spaart zijn kritiek niet voor Anderlecht

Johan Boskamp spaart zijn kritiek niet voor Anderlecht

16:30
Deal is rond: 'Arthur Vermeeren (ex-Antwerp) vertrek bij Leipzig en heeft nieuwe club helemaal beet'

Deal is rond: 'Arthur Vermeeren (ex-Antwerp) vertrek bij Leipzig en heeft nieuwe club helemaal beet'

16:00
1
Nice duwt door voor Vanhoutte: bal ligt in het kamp van Union

Nice duwt door voor Vanhoutte: bal ligt in het kamp van Union

15:30
Strijd om derde plaats lijkt indicator voor hyperspanning voor OH Leuven in finale

Strijd om derde plaats lijkt indicator voor hyperspanning voor OH Leuven in finale

17:45
Een jaar gelden wou Union SG hem, nu wordt hij voor 85 miljoen euro verkocht

Een jaar gelden wou Union SG hem, nu wordt hij voor 85 miljoen euro verkocht

15:00
STVV en Dender strijden om groot Afrikaans talent en krijgen hetzelfde antwoord

STVV en Dender strijden om groot Afrikaans talent en krijgen hetzelfde antwoord

14:30
1
Wereldkampioen gaat concurreren met Kane: 'Bayern München haalt nieuwe spits bij Chelsea'

Wereldkampioen gaat concurreren met Kane: 'Bayern München haalt nieuwe spits bij Chelsea'

13:30
2
Besnik Hasi met de handen in het haar: blessure Bertaccini kan behoorlijk serieus zijn

Besnik Hasi met de handen in het haar: blessure Bertaccini kan behoorlijk serieus zijn

14:00
2
Nu ook speeldata bekend van Club Brugge en Union in de CL: dit is wanneer FC Barcelona naar Jan Breydel komt

Nu ook speeldata bekend van Club Brugge en Union in de CL: dit is wanneer FC Barcelona naar Jan Breydel komt

13:02
7
Jonas De Roeck uit kritiek over ontslag bij Antwerp en geeft aan welke eersteklasser hem wou inlijven

Jonas De Roeck uit kritiek over ontslag bij Antwerp en geeft aan welke eersteklasser hem wou inlijven

12:20
6
Zondag een heel speciale match voor speler Zulte Waregem na vertrek bij Genk: "Het voelde geforceerd"

Zondag een heel speciale match voor speler Zulte Waregem na vertrek bij Genk: "Het voelde geforceerd"

12:10
'Andri Gudjohnsen zal KAA Gent verlaten om in het buitenland te tekenen'

'Andri Gudjohnsen zal KAA Gent verlaten om in het buitenland te tekenen'

12:00
3
LIVE: Blijft Antwerp, zonder Praet, ongeslagen tegen Westerlo?

LIVE: Blijft Antwerp, zonder Praet, ongeslagen tegen Westerlo?

11:15
2
Noë Dussenne verklapt wie hem overhaalde om OH Leuven boven Europees voetbal te kiezen

Noë Dussenne verklapt wie hem overhaalde om OH Leuven boven Europees voetbal te kiezen

11:40
Transferrecord voor Genk op komst: 'Zoveel mogen Limburgers bijschrijven op de rekening voor Tolu'

Transferrecord voor Genk op komst: 'Zoveel mogen Limburgers bijschrijven op de rekening voor Tolu'

11:20
"Die pakte nog geen gehaktbal": Johan Boskamp ziet welke keuze Senne Lammens moet nemen

"Die pakte nog geen gehaktbal": Johan Boskamp ziet welke keuze Senne Lammens moet nemen

11:00
1
Zware klap voor Cercle Brugge: transfertarget in laatste instantie gekaapt

Zware klap voor Cercle Brugge: transfertarget in laatste instantie gekaapt

10:36
2
Twee jaar geleden nog verkocht voor 32 miljoen euro: 'RSC Anderlecht wil stunten en mikt op verrassende aanvaller'

Twee jaar geleden nog verkocht voor 32 miljoen euro: 'RSC Anderlecht wil stunten en mikt op verrassende aanvaller'

10:30
14
LIVE: KV Mechelen staat voor belangrijke test en gaat primeur meemaken dit seizoen

LIVE: KV Mechelen staat voor belangrijke test en gaat primeur meemaken dit seizoen

10:10
Als Dender een coach zoekt... Deze staat te trappelen om aan de slag te gaan: "Ik keer zo snel mogelijk terug"

Als Dender een coach zoekt... Deze staat te trappelen om aan de slag te gaan: "Ik keer zo snel mogelijk terug"

10:20
1
Johan Boskamp uit kritiek aan het adres van Marc Wilmots

Johan Boskamp uit kritiek aan het adres van Marc Wilmots

10:00
3
Nu in de Challenger Pro League, maar wel héél grote ambities: "Ik wil voor Barcelona spelen"

Nu in de Challenger Pro League, maar wel héél grote ambities: "Ik wil voor Barcelona spelen"

09:45
Bart Verhaeghe komt met statement over transferzomer en laatste week voor Club Brugge daarin

Bart Verhaeghe komt met statement over transferzomer en laatste week voor Club Brugge daarin

09:30
10
Trainer Fred Vanderbiest zet de puntjes op de i na wel héél ambitieuze uitspraken van KV Mechelen-speler Interview

Trainer Fred Vanderbiest zet de puntjes op de i na wel héél ambitieuze uitspraken van KV Mechelen-speler

09:15
Twee belangrijke spelers keren terug, maar nog drie geblesseerden bij Union tegen Anderlecht

Twee belangrijke spelers keren terug, maar nog drie geblesseerden bij Union tegen Anderlecht

09:02
Hoeveel krediet heeft Besnik Hasi nog bij Anderlecht?

Hoeveel krediet heeft Besnik Hasi nog bij Anderlecht?

08:41
39

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 2
Hamburger SV Hamburger SV 0-2 FC St. Pauli FC St. Pauli
Werder Bremen Werder Bremen 3-3 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1-3 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
RB Leipzig RB Leipzig 2-0 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-0 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
FC Augsburg FC Augsburg 0-1 Bayern München Bayern München
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 31/08 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 31/08 Union Berlin Union Berlin
1. FC Köln 1. FC Köln 31/08 Freiburg Freiburg

Nieuwste reacties

Stefaan_82 Stefaan_82 over Zware klap voor Ordonez: Marseille lijkt transfer op te geven en richt pijlen op ander target Soloria Soloria over Westerlo - Antwerp: 1-0 Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over AEK Athene - Anderlecht: 2-0 Soloria Soloria over Charleroi - FCV Dender EH: - Arthur Shelby Arthur Shelby over KV Mechelen - La Louvière: 3-2 Stefaan_82 Stefaan_82 over Ze blijven proberen: Duitsers willen Raphael Onyedika toch nog weghalen bij Club Brugge El Pulga El Pulga over Komt er dan toch schot in de zaak bij Anderlecht? Stroeykens in beeld om vedette te vervangen bij topclub Joe Joe over Hoeveel krediet heeft Besnik Hasi nog bij Anderlecht? DenC DenC over 'Stroomversnelling op komst: Beerschot staat op het punt overgenomen te worden en is weldra in Japanse handen' Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Rode Duivel of niet? Michel-Ange Balikwisha doet een grote aankondiging over zijn toekomst als international Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved