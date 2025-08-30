"Ik heb geen behoefte aan een ster": Marc Brys spaart Liverpool-aanvaller Hugo Ekitiké niet

Hugo Ekitiké werd niet geselecteerd voor zowel de Franse nationale ploeg als voor Kameroen voor de aankomende interlands. De coach van de Ontembare Leeuwen, Marc Brys, was duidelijk: hij wil hem sowieso niet.

De interlandbreak komt snel dichterbij. België zal twee kwalificatiewedstrijden voor het WK 2026 spelen. Eerst in Vaduz tegen Liechtenstein op 4 september en dan in het Lotto Park tegen Kazachstan, drie dagen later.

Rudi Garcia heeft de lijst van 25 geselecteerde spelers aangekondigd op vrijdag. Woensdag was het Frankrijk dat zijn geselecteerde spelers voor de komende wedstrijden bekendmaakte. Les Bleus zullen tegen Oekraïne (uit) en IJsland (thuis) spelen.

Hoewel hij deze zomer voor 95 miljoen euro naar Liverpool trok, werd de Franse aanvaller Hugo Ekitiké niet geselecteerd door Didier Deschamps. Geen eerste selectie voor hem, hoewel hij een goede start heeft gemaakt bij de Reds met drie doelpunten en een assist in zijn eerste drie wedstrijden.

Marc Brys wil hem niet

De spits is nog steeds selecteerbaar voor Kameroen, waar hij zijn roots heeft. Marc Brys, bondscoach van het land, heeft duidelijk zijn standpunt ingenomen tijdens een persconferentie.

"Hij heeft alles gezet op Frankrijk en het is hem niet gelukt. En nu zou Kameroen zijn tweede keuze zijn? Wij hoeven geen tweede keuze te zijn. We hebben goede spelers die met hun hart spelen. Ik heb geen behoefte aan een ster", legt de coach uit.