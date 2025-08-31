Een tennisuitslag: Lille trakteert zichzelf op een doelpuntenfestival met basisspelers Meunier en Ngoy

Een enorme overwinning voor onze Belgen van Lille. Lille heeft met 7-1 gewonnen van Lorient in de Ligue 1. Meunier en Ngoy stonden in de basis.

Na een eerste overwinning vorige week heeft Lille dit weekend bevestigd door Lorient met 7-1 te verslaan. Deze tweede zege brengt Lille voorlopig aan kop in Ligue 1 met 7 punten.

Twwe Belgen in de basis

Twee Belgen stonden aan de aftrap: Thomas Meunier, solide op zijn flank, en Nathan Ngoy, deze zomer overgekomen van Standard. De jonge verdediger maakt zijn Ligue 1-debuut maar heeft al een vaste plek gevonden in de selectie van coach Bruno Genesio.

Brilscore als ruststand

De wedstrijd kwam traag op gang. Beide teams creëerden lange tijd weinig en gingen met een 0-0 ruststand de kleedkamer in. Na de pauze schakelde Lille een tandje bij. Perraud en vervolgens Matias Fernandez-Pardo maakten het verschil. Lorient antwoordde via een penalty van Tosin.

De Belgisch-Spaanse Fernandez-Pardo tekende in de 77e minuut voor zijn tweede doelpunt, waarna Igamane het verschil naar 4-1 bracht. Het slot van de wedstrijd leek op een training: Haraldsson, Igamane en Sahraoui werkten de score uit tot een keiharde 7-1.

Bodart op de bank

Arnaud Bodart, de voormalige doelman van Standard, bleef deze wedstrijd op de bank. Ondanks zijn verleden als sterkhouder bij de Luikse club krijgt hij voorlopig geen kansen onder coach Bruno Genesio.