'En plots is er een goede reden waarom Openda bij Bayern München kan gaan spelen'

Foto: © photonews

De transfermarkt draait op volle toeren en Loïs Openda blijft een naam die circuleert bij de Europese top. De Belgische aanvaller van RB Leipzig wordt nu ook gelinkt aan een overstap naar Bayern München.

De situatie bij Bayern München is recent gewijzigd. Door het afspringen van de deal met Chelsea-spits Nicolas Jackson, is de club genoodzaakt alternatieven te overwegen.

Loïs Openda komt daarbij nadrukkelijk in beeld. Volgens transferjournalist Florian Plettenberg onderzoekt Bayern een constructie waarbij Openda gehuurd wordt met een latere aankoopoptie.

Kompany

Leipzig staat hier niet onwelwillend tegenover, maar verlangt duidelijke garanties en een stevige financiële compensatie. Vincent Kompany kent Openda goed. De Belgische coach werkte eerder met hem bij de nationale ploeg en waardeert hem.

Maar de reden waarom Openda plots bij Bayern welkom zou zijn ligt niet in de eerste plek bij Kompany. Volgens Het Laatste Nieuws is het vooral Max Eberl die pusht.

De sportdirecteur bij Bayern is de drijvende kracht achter de interesse. Eberl haalde Openda eerder naar Leipzig en zou nu opnieuw willen samenwerken met de spits. De interesse van Bayern komt niet zonder concurrentie.

Juventus heeft volgens Duitse media al contact gelegd met Leipzig over een mogelijke transfer. Ook Engelse clubs zoals Sunderland en Aston Villa volgen de situatie op de voet. Leipzig houdt vast aan een vraagprijs van meer dan 40 miljoen euro, een bedrag dat niet elke club zomaar kan ophoesten.

Lang contract

Openda ligt nog tot 2028 onder contract bij Leipzig, wat de onderhandelingspositie van de Duitse club versterkt. Toch zijn zijn speelminuten beperkt, wat een vertrek mogelijk aantrekkelijker maakt. De spits scoorde in het afgelopen seizoen dertien keer en gaf elf assists in 45 wedstrijden, cijfers die hem tot een waardevolle aanwinst maken voor elke topclub.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

