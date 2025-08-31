Thuisdebuut van Kevin De Bruyne bij Napoli draait niet uit zoals gehoopt, Italiaanse media is kritisch

Dankzij een laat doelpunt won Napoli zaterdagavond met 1-0 van Cagliari. Kevin De Bruyne kon zijn stempel allerminst drukken...

Het leek er lang op dat Cagliari met een punt kon vertrekken op Napoli. De brilscore stond 95 minuten op het bord. In het absolute slot was het de Kameroener Frank Anguissa die zich tot matchwinnaar kon kronen.

Vervangen door Noa Lang

Een opluchting bij Napoli waar De Bruyne zo'n 80 minuten mocht spelen. Voor de laatste tien minuten werd hij vervangen door Noa Lang. De Bruyne speelde volgens Italiaanse media zeker niet zijn beste wedstrijd.

"Het gewicht van het debuut van Diego Maradona. Hij miste maatje Lukaku", schreef Corriere dello Sport. Ook andere Italiaanse media waren hard voor onze landgenoot.

"Hij leek het spel te vertragen"

Zo schreef Sky Italia dat hij "het spel leek te vertragen". Ook de krant Il Mattino was hard: "Van hem werden de glitter, trucjes en fantasietjes verwacht, maar hij was niet echt geïnspireerd".

Geliefd in Italië

Zelfs Kevin De Bruyne is maar een gewone mens. Eén mindere wedstrijd betekent niet meteen het einde van de 34-jarige Belg in Italië. De Bruyne is nog steeds geliefd en werd onder luid applaus naar de kant gehaald.

2 reacties
