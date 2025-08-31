Vincent Kompany verdedigt zijn speler na vuile overtreding: "Hij zag de ernst van de situatie niet meteen in"

Vincent Kompany won met zijn Bayern München gisteravond nipt van Augsburg. De wedstrijd werd opgeschrikt door een bewusteloze speler.

Na 48 minuten spelen stond Bayern München op een zuinige 0-3 voorsprong. Serge Gnabry, Luis Diaz en Michael Olise stonden op het scorebord. Het leek een makkelijke avond te worden voor "Der Rekordmeister".

'Comeback' van Augsburg

Toch niet zo, bleek, want zo'n vijf minuten later scoorde Augsburg voor het eerst dankzij een doelpunt van Kristijan Jakic. In minuut 76 zorgde Mert Kömür zelfs voor de aansluitingstreffer.



De mannen van Vincent Kompany konden de voorsprong uiteindelijk nog verdedigen en zorgden zo voor een 2-3 eindstand. Al zorgde een Bayern-verdediger, Sacha Boey, wel voor ophef in de slotminuten.

Bewusteloze Robin Fellhauer

Boey raakte Augsburg-speler Robin Fellhauer vol op het slaapbeen, waarna die laatste even bewusteloos bleef liggen. Augsburg-coach Sandro Wagner was niet te spreken over de overtreding en het gedrag van Boey.

“Hij heeft een ernstige hersenschudding opgelopen. Het was een grove overtreding. Ik zeg niet dat het opzettelijk was, maar het was een harde klap," sprak hij over de overtreding zelf.

Kritiek op gedrag van Boey

Vooral het gedrag na de overtreding knaagde aan de 37-jarige coach: "Wat ik wel had gehoopt, was dat Boey niet zo koeltjes was weggestapt, maar zich meteen had verontschuldigd. In plaats van te wachten tot hij zag dat de jongeman niet meer kon bewegen.”

Kompany springt in de bres

Vincent Kompany nam het na de wedstrijd op voor zijn speler. “Bij dat soort contact besef je niet altijd meteen wat er gebeurd is. Ik denk niet dat Sacha de ernst van de situatie meteen inzag. Toen hij dat eenmaal besefte, bood hij nog eens z’n excuses aan. We wensen Robin en zijn familie het allerbeste,” klonk het bij Kompany.