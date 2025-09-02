Leverkusen zet Erik ten Hag na amper twee speeldagen op straat, Nederlander reageert keihard

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 1 reacties
Leverkusen zet Erik ten Hag na amper twee speeldagen op straat, Nederlander reageert keihard
Word fan van Bayer Leverkusen! 52

Bayer 04 Leverkusen heeft Erik ten Hag na amper twee wedstrijden ontslagen als coach. De Nederlander komt met een héél hard statement naar buiten.

De Bundesliga is amper twee speeldagen ver en het eerste trainersontslag is een feit. Erik ten Hag is niet langer de coach van Bayer 04 Leverkusen. 

De Nederlander - hij volgde dit seizoen Xabi Alonso op - betaalt het gelag voor een nederlaag tegen TSG 1899 Hoffenheim en een gelijkspel op het veld van Werder Bremen.

Ongeziene situatie

"Het besluit van het management om mij te ontslaan kwam als een complete verrassing", valt ten Hag bij Voetbal International uit de lucht. "Het is ongezien om na amper twee competitiewedstrijden afscheid te nemen van een coach."

Leverkusen zag in het tussenseizoen niet alleen succescoach Xabi Alonso vertrekken. Met onder anderen Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Amine Adli en Odilon Koussounou vertrokken ook enkele sterkhouders bij Die Werkself.

Een gevoel van vertrouwen heb ik bij Bayer 04 Leverkusen nooit gehad

Erik ten Hag

"Het bouwen van een nieuw team vergt tijd", gaat ten Hag verder. "Maar daar werd geen rekening mee gehouden. Het management heeft mij het vertrouwen niet gegeven om iets te bouwen. Een gevoel van vertrouwen heb ik er overigens nooit gehad."

"Gedurende mijn carrière heb ik elk seizoen tot het einde kunnen volbrengen", besluit de Nederlander. "En dat heeft voor de nodige successen gezorgd. Clubs die hun vertrouwen wél in mij hebben gesteld zijn beloond met succes en prijzen."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayer Leverkusen
Erik ten Hag

Meer nieuws

Marc Degryse vindt dat Club Brugge nog een versterking moét halen én geeft blauw-zwart meteen grote naam door

Marc Degryse vindt dat Club Brugge nog een versterking moét halen én geeft blauw-zwart meteen grote naam door

20:00
1
Zo verwachten we de stemming bij paars-witte Raad van Bestuur: 'Er is géén zekerheid dat Vandenhaute wordt afgezet'

Zo verwachten we de stemming bij paars-witte Raad van Bestuur: 'Er is géén zekerheid dat Vandenhaute wordt afgezet'

19:40
Dit overkwam Genk-spits Mirisola tijdens zijn debuut: "Ik dacht: shit, niet weer!"

Dit overkwam Genk-spits Mirisola tijdens zijn debuut: "Ik dacht: shit, niet weer!"

19:30
Doumbia vertrekt naar Saoedi-Arabië: 'Antwerp incasseert miljoenen voor middenvelder'

Doumbia vertrekt naar Saoedi-Arabië: 'Antwerp incasseert miljoenen voor middenvelder'

19:00
26
Club Brugge blijft de lat hoger leggen: wie houdt hen nog tegen? Analyse

Club Brugge blijft de lat hoger leggen: wie houdt hen nog tegen?

18:40
6
'OH Leuven wil versterking ophalen bij ... Union SG'

'OH Leuven wil versterking ophalen bij ... Union SG'

18:30
Ajax en Anderlecht botsen: paars-wit neemt heel duidelijk standpunt in over Dolberg

Ajax en Anderlecht botsen: paars-wit neemt heel duidelijk standpunt in over Dolberg

18:20
8
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/09: Patris - Donnarumma - Prunier - Pflücke - Lukebakio - Leoni

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/09: Patris - Donnarumma - Prunier - Pflücke - Lukebakio - Leoni

17:20
Marc Wilmots doet uitspraken die Standard-fans graag zullen horen

Marc Wilmots doet uitspraken die Standard-fans graag zullen horen

18:00
2
Zoveel per overwinning: dit is hoeveel de Rode Duivels echt verdienen

Zoveel per overwinning: dit is hoeveel de Rode Duivels echt verdienen

17:40
'Na Standard klopt nu ook Mechelen aan voor jongeling van Beveren': middenvelder duidelijk over ambities

'Na Standard klopt nu ook Mechelen aan voor jongeling van Beveren': middenvelder duidelijk over ambities

17:31
5
STVV maakt mooie winst: 'Louis Patris trekt voor dit bedrag naar Union SG'

STVV maakt mooie winst: 'Louis Patris trekt voor dit bedrag naar Union SG'

17:20
11
Straks drie Club-spelers naast De Cuyper bij de Rode Duivels? "Kan alleen maar een voordeel zijn"

Straks drie Club-spelers naast De Cuyper bij de Rode Duivels? "Kan alleen maar een voordeel zijn"

17:00
De droom van 'een eersteklasser': de belangrijkste ronde van de Croky Cup op een rijtje

De droom van 'een eersteklasser': de belangrijkste ronde van de Croky Cup op een rijtje

16:50
Anderlecht in crisis: opvallend voorstel aan Romelu Lukaku

Anderlecht in crisis: opvallend voorstel aan Romelu Lukaku

16:30
17
Marc Wilmots doorbreekt de stilte en komt met uitleg over ontslag van Mircea Rednic

Marc Wilmots doorbreekt de stilte en komt met uitleg over ontslag van Mircea Rednic

16:00
1
Gewezen Club-icoon Englebert windt er geen doekjes om: "Nog minstens één versterking"

Gewezen Club-icoon Englebert windt er geen doekjes om: "Nog minstens één versterking"

15:45
Dolle transfersoap rond Dolberg: onderhandelingen verlopen moeilijk, Ajax kijkt al naar alternatieven

Dolle transfersoap rond Dolberg: onderhandelingen verlopen moeilijk, Ajax kijkt al naar alternatieven

15:30
13
Weer geen Christian Benteke bij de Rode Duivels: Philippe Albert geeft zijn duidelijke mening

Weer geen Christian Benteke bij de Rode Duivels: Philippe Albert geeft zijn duidelijke mening

15:00
Aanstaande vertrek Dolberg bezorgt ook Hasi hoofdpijn: hoe moet hij dit oplossen?

Aanstaande vertrek Dolberg bezorgt ook Hasi hoofdpijn: hoe moet hij dit oplossen?

14:40
6
Adriano Bertaccini is geopereerd: dit is hoelang hij nu echt afwezig zal zijn bij Anderlecht

Adriano Bertaccini is geopereerd: dit is hoelang hij nu echt afwezig zal zijn bij Anderlecht

14:20
14
Jérémy Doku komt met woorden die alle Rode Duivels-fans graag zullen horen

Jérémy Doku komt met woorden die alle Rode Duivels-fans graag zullen horen

14:00
Antwerp kan nog eens tientallen miljoenen vangen: vertrekt Doumbia alsnog?

Antwerp kan nog eens tientallen miljoenen vangen: vertrekt Doumbia alsnog?

13:30
32
DONE DEAL: Belgisch jeugdinternational maakt na jaartje bij OH Leuven nu transfer naar Portugal

DONE DEAL: Belgisch jeugdinternational maakt na jaartje bij OH Leuven nu transfer naar Portugal

13:15
KRC Genk heeft vervanger voor Tolu helemaal beet: "Fans gelukkig maken met mijn passie op het veld"

KRC Genk heeft vervanger voor Tolu helemaal beet: "Fans gelukkig maken met mijn passie op het veld"

13:00
1
OFFICIEEL: Gianluigi Donnarumma heeft na lange weken zijn toptransfer eindelijk beet

OFFICIEEL: Gianluigi Donnarumma heeft na lange weken zijn toptransfer eindelijk beet

12:40
2
OFFICIEEL: Eupen helpt Charleroi een handje en heeft nieuwe aanvaller beet

OFFICIEEL: Eupen helpt Charleroi een handje en heeft nieuwe aanvaller beet

12:20
"Beetje Pfaff naar Bayern München": Joos en Odoi spreken zich uit over transfer van Senne Lammens naar Manchester United

"Beetje Pfaff naar Bayern München": Joos en Odoi spreken zich uit over transfer van Senne Lammens naar Manchester United

12:00
9
Marc Coucke (weer) aan zet in schaakspel dat nu al zeven jaar duurt: hij zal zelf de touwtjes in handen moeten nemen Analyse

Marc Coucke (weer) aan zet in schaakspel dat nu al zeven jaar duurt: hij zal zelf de touwtjes in handen moeten nemen

11:40
24
OFFICIEEL: Beerschot neemt afscheid van overbodige aanvaller

OFFICIEEL: Beerschot neemt afscheid van overbodige aanvaller

11:20
2
'Charleroi rondt twee transfers af en gaat shoppen bij KV Mechelen'

'Charleroi rondt twee transfers af en gaat shoppen bij KV Mechelen'

11:00
15
Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over crisis bij Anderlecht en richt zich tot Marc Coucke: "Waarom moet hij dat doen?"

Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over crisis bij Anderlecht en richt zich tot Marc Coucke: "Waarom moet hij dat doen?"

10:30
17
Supportersgroepen van Club Brugge grijpen in met boycot: "Een nieuw dieptepunt"

Supportersgroepen van Club Brugge grijpen in met boycot: "Een nieuw dieptepunt"

10:00
29
Dit zijn de eerste woorden van Senne Lammens als Manchester United-doelman

Dit zijn de eerste woorden van Senne Lammens als Manchester United-doelman

09:30
6
Nieuwe wending rond Lazare Amani: Union SG heeft oplossing gevonden

Nieuwe wending rond Lazare Amani: Union SG heeft oplossing gevonden

09:00
'Persoonlijk akkoord bereikt: Kasper Dolberg verlaat Anderlecht'

'Persoonlijk akkoord bereikt: Kasper Dolberg verlaat Anderlecht'

08:42
19

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 2
Hamburger SV Hamburger SV 0-2 FC St. Pauli FC St. Pauli
Werder Bremen Werder Bremen 3-3 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1-3 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
RB Leipzig RB Leipzig 2-0 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-0 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
FC Augsburg FC Augsburg 2-3 Bayern München Bayern München
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 1-1 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-0 Union Berlin Union Berlin
1. FC Köln 1. FC Köln 4-1 Freiburg Freiburg

Nieuwste reacties

theojana theojana over 'Charleroi rondt twee transfers af en gaat shoppen bij KV Mechelen' Standard 2.0 Standard 2.0 over Vincent Euvrard reageert met klare taal na nederlaag met Standard tegen OH Leuven Venom#13 Venom#13 over Doumbia vertrekt naar Saoedi-Arabië: 'Antwerp incasseert miljoenen voor middenvelder' Cul-de-sac Cul-de-sac over Ajax en Anderlecht botsen: paars-wit neemt heel duidelijk standpunt in over Dolberg Vital Verheyen Vital Verheyen over Marc Degryse vindt dat Club Brugge nog een versterking moét halen én geeft blauw-zwart meteen grote naam door Den Lou 2.0 Den Lou 2.0 over Leverkusen zet Erik ten Hag na amper twee speeldagen op straat, Nederlander reageert keihard cartman_96 cartman_96 over Anderlecht in crisis: opvallend voorstel aan Romelu Lukaku FCBalto FCBalto over Club Brugge blijft de lat hoger leggen: wie houdt hen nog tegen? Thomasrafc1968 Thomasrafc1968 over Antwerp kan nog eens tientallen miljoenen vangen: vertrekt Doumbia alsnog? Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over 'Senne Lammens trekt naar Manchester United: dit zijn de details' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved