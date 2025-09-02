Leverkusen zet Erik ten Hag na amper twee speeldagen op straat, Nederlander reageert keihard

Bayer 04 Leverkusen heeft Erik ten Hag na amper twee wedstrijden ontslagen als coach. De Nederlander komt met een héél hard statement naar buiten.

De Bundesliga is amper twee speeldagen ver en het eerste trainersontslag is een feit. Erik ten Hag is niet langer de coach van Bayer 04 Leverkusen.

De Nederlander - hij volgde dit seizoen Xabi Alonso op - betaalt het gelag voor een nederlaag tegen TSG 1899 Hoffenheim en een gelijkspel op het veld van Werder Bremen.

Ongeziene situatie

"Het besluit van het management om mij te ontslaan kwam als een complete verrassing", valt ten Hag bij Voetbal International uit de lucht. "Het is ongezien om na amper twee competitiewedstrijden afscheid te nemen van een coach."

Leverkusen zag in het tussenseizoen niet alleen succescoach Xabi Alonso vertrekken. Met onder anderen Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Amine Adli en Odilon Koussounou vertrokken ook enkele sterkhouders bij Die Werkself.

Een gevoel van vertrouwen heb ik bij Bayer 04 Leverkusen nooit gehad

"Het bouwen van een nieuw team vergt tijd", gaat ten Hag verder. "Maar daar werd geen rekening mee gehouden. Het management heeft mij het vertrouwen niet gegeven om iets te bouwen. Een gevoel van vertrouwen heb ik er overigens nooit gehad."

"Gedurende mijn carrière heb ik elk seizoen tot het einde kunnen volbrengen", besluit de Nederlander. "En dat heeft voor de nodige successen gezorgd. Clubs die hun vertrouwen wél in mij hebben gesteld zijn beloond met succes en prijzen."