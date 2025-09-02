OFFICIEEL: Chancel Mbemba heeft een nieuwe (top)club gevonden

Chancel Mbemba heeft een nieuwe uitdaging gevonden. De Congolese verdediger zette zijn krabbel onder een nieuw contract bij Lille OSC.

Chancel Mbemba heeft een contract tot het einde van het seizoen getekend bij Lille OSC. Op die manier blijft de Congolees actief in de Ligue 1.

Les Dogues betalen geen eurocent voor Mbemba. De 31-jarige verdediger was transfervrij nadat zijn contract bij Olympique Marseille werd ontbonden.

Le dernier CV de l'été signé de notre partenaire recrutement @GroupeACTUAL concerne notre dernière recrue, Chancel Mbemba 📝



Formé à Anderlecht, le capitaine de la sélection de la RD Congo rejoint le LOSC libre après la fin de son aventure marseillaise 💪@mbemba22 ❤️ pic.twitter.com/zHj1tqLsBi — LOSC (@losclive) September 2, 2025

Ook RSC Anderlecht snuffelde even aan Mbemba. Olivier Renard is nog steeds op zoek naar een ervaren verdediger om de jonge garde in de paars-witte defensie te ondersteunen.

Er waren informele gesprekken, maar concreet werd de interesse van Anderlecht nooit. Eén ding is zeker: Renard mag de 85-voudig Congolees international definitief van zijn lijst schrappen.

Via België, Engeland en Portugal naar Frankrijk

Anderlecht haalde Mbemba in 2011 naar Europa. De voorbije seizoenen droeg de verdediger het shirt van Newcastle United, FC Porto en Marseille.