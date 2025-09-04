📷 Waanzinnige cijfers uit de Premier League: 3,6 miljard (!) euro, Liverpool ging héél hard en waar zit de rest?

De transferperiode in de Premier League is achter de rug. De Engelse clubs hebben het record wederom scherper gesteld. Wat gaven de Premier League-clubs uit aan transfers?

Het record ligt nog maar eens aan diggelen. De Premier League-clubs gaven de voorbije zomer maar liefst 3,6 miljard euro uit aan inkomende transfers.

Opvallend: de andere competities staan zelfs niet op de finishfoto. La Liga, de Bundesliga, de Serie A én de Ligue 1 komen samen zelfs niet aan de voorgenoemde 3,6 miljard euro.

Premier League clubs spent a record-breaking £3bn on summer transfers 🤯💰 pic.twitter.com/p63grddc71 — Betfair (@Betfair) September 2, 2025

De slokop in het Engelse verhaal is Liverpool FC. The Reds gaven in hun eentje maar liefst 475 miljoen euro uit aan onder anderen Alexander Isak, Florian Wirtz en Hugo Ekitiké.

De top drie wordt vervolledigd door Chelsea FC en Arsenal FC. Ook Newcastle United gaf de voorbije zomermercato ruim 250 miljoen euro uit.

Hekkensluiter gaf... veertig miljoen euro uit

Hekkensluiter Fulham FC gaf de voorbije maanden veertig miljoen euro uit. We zien het FCV Dender EH (huidige rode lantaarn in de Jupiler Pro League, nvdr.) niet doen. Het bewijst alleen maar hoe scheefgetrokken de verhoudingen zijn.