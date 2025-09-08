Medicijn na kankerbehandeling, maar... UEFA is genadeloos en schorst speler maar liefst tien maanden

Yeray Álvarez, verdediger van Athletic Bilbao, is door de UEFA voor tien maanden geschorst na een positieve dopingtest. Dat maakte de Europese voetbalbond vandaag officieel bekend.

De 30-jarige Spanjaard testte op 1 mei positief na de halve finale van de Europa League tegen Manchester United. In zijn lichaam werd canrenone aangetroffen, een vochtafdrijvend middel dat vaak gebruikt wordt om dopinggebruik te verhullen.

Volgens Álvarez kwam de stof in zijn lichaam terecht via medicatie tegen haaruitval, een bijwerking waarmee hij sinds zijn teelbalkanker kampt. Hij benadrukte dat het gebruik onbewust was, maar dat bood bij de UEFA geen verzachtende omstandigheid.

De schorsing gaat met terugwerkende kracht in vanaf 2 juni 2025, de dag waarop Álvarez al akkoord ging met een voorlopige schorsing. Daardoor mag hij pas op 2 april 2026 opnieuw in actie komen.

Twee keer behandeling ondergaan

Het verhaal van Álvarez is er een met vele hindernissen. In 2016 kreeg hij voor het eerst de diagnose teelbalkanker, waarna hij een operatie onderging. Enkele maanden later keerde hij terug op het veld.

Maar in juni 2017 sloeg het noodlot opnieuw toe en moest hij chemotherapie ondergaan. Na een lange revalidatie vocht Álvarez zich in 2018 terug bij Athletic. Deze nieuwe tegenslag zet zijn loopbaan opnieuw zwaar onder druk.