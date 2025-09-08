Medicijn na kankerbehandeling, maar... UEFA is genadeloos en schorst speler maar liefst tien maanden

Medicijn na kankerbehandeling, maar... UEFA is genadeloos en schorst speler maar liefst tien maanden
Foto: © photonews
Word fan van Athletic de Bilbao! 42

Yeray Álvarez, verdediger van Athletic Bilbao, is door de UEFA voor tien maanden geschorst na een positieve dopingtest. Dat maakte de Europese voetbalbond vandaag officieel bekend.

De 30-jarige Spanjaard testte op 1 mei positief na de halve finale van de Europa League tegen Manchester United. In zijn lichaam werd canrenone aangetroffen, een vochtafdrijvend middel dat vaak gebruikt wordt om dopinggebruik te verhullen.

Volgens Álvarez kwam de stof in zijn lichaam terecht via medicatie tegen haaruitval, een bijwerking waarmee hij sinds zijn teelbalkanker kampt. Hij benadrukte dat het gebruik onbewust was, maar dat bood bij de UEFA geen verzachtende omstandigheid.

De schorsing gaat met terugwerkende kracht in vanaf 2 juni 2025, de dag waarop Álvarez al akkoord ging met een voorlopige schorsing. Daardoor mag hij pas op 2 april 2026 opnieuw in actie komen.

Twee keer behandeling ondergaan

Het verhaal van Álvarez is er een met vele hindernissen. In 2016 kreeg hij voor het eerst de diagnose teelbalkanker, waarna hij een operatie onderging. Enkele maanden later keerde hij terug op het veld.

Maar in juni 2017 sloeg het noodlot opnieuw toe en moest hij chemotherapie ondergaan. Na een lange revalidatie vocht Álvarez zich in 2018 terug bij Athletic. Deze nieuwe tegenslag zet zijn loopbaan opnieuw zwaar onder druk.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Athletic de Bilbao
Yeray Álvarez López

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/09: Alli - Simic - Slimani - Sobol - Kyei

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/09: Alli - Simic - Slimani - Sobol - Kyei

14:46
Standard heeft nieuwe verdediger waar commentators hun tong gaan op breken: Mukhammadrasul Abdumazhidov (geen Bocat)

Standard heeft nieuwe verdediger waar commentators hun tong gaan op breken: Mukhammadrasul Abdumazhidov (geen Bocat)

14:46
Terugkeer naar Engeland voor diep gevallen toptalent, die ooit furore maakte in de PL? Drie teams tonen interesse

Terugkeer naar Engeland voor diep gevallen toptalent, die ooit furore maakte in de PL? Drie teams tonen interesse

14:30
OFFICIEEL: Zulte Waregem laat jonge aanvaller nog vertrekken naar Eerste nationale

OFFICIEEL: Zulte Waregem laat jonge aanvaller nog vertrekken naar Eerste nationale

14:30
Anderlecht mag al anticiperen: deze speler verlaat in januari zo goed als zeker de club

Anderlecht mag al anticiperen: deze speler verlaat in januari zo goed als zeker de club

14:00
1
Wat wou Marc Coucke eigenlijk vertellen voor hij in snelheid gepakt werd door Vandenhaute? Komt nog op tafel

Wat wou Marc Coucke eigenlijk vertellen voor hij in snelheid gepakt werd door Vandenhaute? Komt nog op tafel

13:30
1
Duizelingwekkend! Dit is waarom De Bruyne een 'perfect' rapport kreeg

Duizelingwekkend! Dit is waarom De Bruyne een 'perfect' rapport kreeg

13:00
4
De spanning stijgt bij Anderlecht: Olivier Renard doet zijn best, maar de opties zijn héél beperkt

De spanning stijgt bij Anderlecht: Olivier Renard doet zijn best, maar de opties zijn héél beperkt

12:40
6
Opvallend: JPL-club weigert WK-selectie van jong talent

Opvallend: JPL-club weigert WK-selectie van jong talent

12:30
4
Ruud Vormer wint zijn eerste officiële wedstrijd als coach: "Ik moest deze stap zetten"

Ruud Vormer wint zijn eerste officiële wedstrijd als coach: "Ik moest deze stap zetten"

12:20
2
Hij is onvermoeibaar: 'Islam Slimani keert op 37-jarige leeftijd terug naar Europa'

Hij is onvermoeibaar: 'Islam Slimani keert op 37-jarige leeftijd terug naar Europa'

12:00
Hij gaf een demonstratie om van te genieten: Rudi Garcia heeft Kevin De Bruyne bevrijd

Hij gaf een demonstratie om van te genieten: Rudi Garcia heeft Kevin De Bruyne bevrijd

11:40
Peter Vandenbempt spaart Rode Duivel niet: "Hij is de verliezer van dit tweeluik"

Peter Vandenbempt spaart Rode Duivel niet: "Hij is de verliezer van dit tweeluik"

11:22
13
Kevin De Bruyne overtreft Eden Hazard bij Rode Duivels, enkel Romelu Lukaku doet beter

Kevin De Bruyne overtreft Eden Hazard bij Rode Duivels, enkel Romelu Lukaku doet beter

11:00
Thibaut Courtois verrast: doelman heeft grote plannen naast het veld De derde helft

Thibaut Courtois verrast: doelman heeft grote plannen naast het veld

10:30
Krijgen we een drukke laatste transferdag bij Standard? Dit is de stand van zaken

Krijgen we een drukke laatste transferdag bij Standard? Dit is de stand van zaken

10:00
1
Degryse en Boeckx merken groot verschil op bij Rode Duivels onder Garcia

Degryse en Boeckx merken groot verschil op bij Rode Duivels onder Garcia

09:30
4
12 doelpunten op twee wedstrijden: bondscoach Rudi Garcia wil niet dat we het relativeren

12 doelpunten op twee wedstrijden: bondscoach Rudi Garcia wil niet dat we het relativeren

09:00
Alweer komt voormalige Anderlecht-speler bij Union terecht: Boskamp stelt zich vragen bij paars-wit

Alweer komt voormalige Anderlecht-speler bij Union terecht: Boskamp stelt zich vragen bij paars-wit

08:40
5
Jérémy Doku is weer beslissend bij de Rode Duivels, in 'zijn' Lotto Park: dit had de winger te zeggen

Jérémy Doku is weer beslissend bij de Rode Duivels, in 'zijn' Lotto Park: dit had de winger te zeggen

08:20
7
Onze punten na België-Kazachstan: een herboren KDB, maar ook twee ex-Anderlecht-spelers blonken uit in het Lotto Park

Onze punten na België-Kazachstan: een herboren KDB, maar ook twee ex-Anderlecht-spelers blonken uit in het Lotto Park

07:50
11
Turkije in eigen huis vernederd door Spanje met monsterscore, Isaac Price doet Duitsland twijfelen

Turkije in eigen huis vernederd door Spanje met monsterscore, Isaac Price doet Duitsland twijfelen

07:20
Zoveel kans maken Rode Duivels op rechtstreeks ticket voor het WK

Zoveel kans maken Rode Duivels op rechtstreeks ticket voor het WK

08:00
Vertrekt Mika Godts? Ajax neemt duidelijk standpunt in na miljoenenbod

Vertrekt Mika Godts? Ajax neemt duidelijk standpunt in na miljoenenbod

07:40
Pas in oktober beslissing over nieuwe voorzitter Anderlecht: Raad van Bestuur wil vetorecht Vandenhaute terugschroeven

Pas in oktober beslissing over nieuwe voorzitter Anderlecht: Raad van Bestuur wil vetorecht Vandenhaute terugschroeven

07:20
9
"De coach waar België nood aan had": Rudi Garcia oogst lof van Pierre Locht

"De coach waar België nood aan had": Rudi Garcia oogst lof van Pierre Locht

07:00
'Galatasaray wil Christos Tzolis losweken bij Club Brugge'

'Galatasaray wil Christos Tzolis losweken bij Club Brugge'

06:30
9
Raskin blinkt uit bij Rode Duivels, maar zit wel in een héél moeilijke situatie: "Ik wil dit oplossen" Reactie

Raskin blinkt uit bij Rode Duivels, maar zit wel in een héél moeilijke situatie: "Ik wil dit oplossen"

06:00
5
Raarste persconferentie ooit! Bondscoach Kazachstan neemt ontslag meteen na de match: "Alles is mijn schuld"

Raarste persconferentie ooit! Bondscoach Kazachstan neemt ontslag meteen na de match: "Alles is mijn schuld"

23:36
1
Rudi Garcia licht er twee uitblinkers uit: "In het Italiaans zeggen: 'fuoriclasse'" Reactie

Rudi Garcia licht er twee uitblinkers uit: "In het Italiaans zeggen: 'fuoriclasse'"

23:31
1
Hebben we een vervanger voor Lukaku gevonden? De Ketelaere meesterlijk als targetspits: "Heb me geamuseerd" Reactie

Hebben we een vervanger voor Lukaku gevonden? De Ketelaere meesterlijk als targetspits: "Heb me geamuseerd"

23:17
15
Rode Duivels maken brandhout van Kazachstan: Kevin De Bruyne is duidelijk na afloop

Rode Duivels maken brandhout van Kazachstan: Kevin De Bruyne is duidelijk na afloop

23:00
Rode Duivels geven opnieuw 6-0-demonstratie weg tegen Kazachstan: het Lotto Park was de speeltuin van Kevin De Bruyne

Rode Duivels geven opnieuw 6-0-demonstratie weg tegen Kazachstan: het Lotto Park was de speeltuin van Kevin De Bruyne

22:34
📷 Marc Coucke is niet alleen: zat de toekomstige voorzitter van Anderlecht naast hem in het Lotto Park?

📷 Marc Coucke is niet alleen: zat de toekomstige voorzitter van Anderlecht naast hem in het Lotto Park?

22:30
Nieuwe stunt van echte traditieclub als het aankomt op de Croky Cup: "En nu Anderlecht, Gent of Club Brugge"

Nieuwe stunt van echte traditieclub als het aankomt op de Croky Cup: "En nu Anderlecht, Gent of Club Brugge"

22:15
Een Mauve voor altijd: Romelu Lukaku keert in stijl terug naar Anderlecht

Een Mauve voor altijd: Romelu Lukaku keert in stijl terug naar Anderlecht

22:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 4
Sevilla Sevilla 12/09 Elche CF Elche CF
Getafe Getafe 13/09 Real Oviedo Real Oviedo
Real Sociedad Real Sociedad 13/09 Real Madrid Real Madrid
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 13/09 Alaves Alaves
Atlético Madrid Atlético Madrid 13/09 Villarreal Villarreal
Celta De Vigo Celta De Vigo 14/09 Girona FC Girona FC
Levante Levante 14/09 Real Betis Real Betis
Osasuna Osasuna 14/09 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Barcelona Barcelona 14/09 Valencia CF Valencia CF
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 15/09 Real Mallorca Real Mallorca

Nieuwste reacties

Jeroentanesy Jeroentanesy over STVV - Westerlo: - Jeroentanesy Jeroentanesy over Cercle Brugge - Charleroi: - Jeroentanesy Jeroentanesy over Antwerp - KAA Gent: - Jeroentanesy Jeroentanesy over La Louvière - Club Brugge: - Jeroentanesy Jeroentanesy over FCV Dender EH - Union SG: - Jeroentanesy Jeroentanesy over Zulte Waregem - OH Leuven: - Don Doumbia Don Doumbia over Verdediger denkt al voorzichtig aan de Gouden Schoen: "Met deze vorm zou het kunnen lukken" JaKu JaKu over Anderlecht mag al anticiperen: deze speler verlaat in januari zo goed als zeker de club Lucky Nilis Lucky Nilis over Peter Vandenbempt spaart Rode Duivel niet: "Hij is de verliezer van dit tweeluik" JaKu JaKu over Wat wou Marc Coucke eigenlijk vertellen voor hij in snelheid gepakt werd door Vandenhaute? Komt nog op tafel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved