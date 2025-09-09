Roméo Lavia ziet eindelijk het licht aan het eind van de tunnel

Roméo Lavia is terug aan het trainen bij Chelsea. Dat deed hij samen met de andere spelers die net werden geselecteerd voor hun nationale ploeg.

Roméo Lavia hoopt dat het seizoen 2025-2026 eindelijk het goede zal zijn. Sinds zijn aankomst in Londen heeft de Rode Duivel te kampen gehad met talrijke blessures en kon hij niet echt een vaste plek in de ploeg veroveren.

Door een verstuiking heeft hij de eerste drie competitiewedstrijden van de Blues al gemist. Ondertussen zijn Enzo Maresca's troepen goed gestart met een mooie 7 op 9. Ze staan momenteel op de tweede plaats in het Engelse klassement.

De exacte datum van zijn terugkeer op het veld tijdens een officiële wedstrijd is niet echt bekend. Toch is er maandag goed nieuws uit Engeland gekomen.

Lavia traint opnieuw

Het jonge Belgische talent heeft de training hervat bij de Blues, samen met anderen die niet geselecteerd zijn voor hun nationale ploeg. Zal dit eindelijk het goede seizoen voor hem zijn? De toekomst zal het uitwijzen.

Sinds zijn aankomst bij Chelsea in augustus 2023 heeft de Belgische speler tot nu toe slechts 23 wedstrijden gespeeld en heeft hij één assist op zijn naam. Voor het WK voor clubs had hij zijn ambitie uitgesproken om zich dit seizoen te laten gelden.