Bescheiden debuut voor Basette en Leonie bij Reims, Teuma faalt vanaf de stip

Na 7 op 12 liep Stade de Reims bijna tegen zijn tweede nederlaag van het seizoen op in Annecy. Teddy Teuma miste een strafschop, de debuutwedstrijden van Bassette en Leoni waren voorzichtig, maar Reims slaagde er toch in gelijk te maken in blessuretijd.

Voor de liefhebbers en volgers van het Belgische voetbal is Stade de Reims een team om dit seizoen in de gaten te houden. Na vier wedstrijden had het team onder leiding van Karel Geraerts zeven punten uit twaalf wedstrijden.

Tijdens de wedstrijd tegen annecy was Teddy Teuma, die vorig seizoen aan de kant stond, basisspeler en droeg hij de aanvoerdersband. Norman Bassette had zijn eerste basisplaats sinds zijn komst van Coventry City.

Reims redt een punt in de laatste minuten

Stade de Reims kreeg de eerste grote kans om de voorsprong te nemen via Teddy Teuma. Desalniettemin miste de voormalige Maltese middenvelder van Union Saint-Gilloise een strafschop na 18 minuten.

Annecy opende vervolgens de score, wat Karel Geraerts dwong om te reageren. Op het uur haalde de Reims-coach Norman Bassette naar de kant, die een kleurloos debuut achter de rug had. Een kwartier voor tijd kwamen twee andere Belgen, Theo Leoni en Maxime Busi, het veld in.

Karel Geraerts moest wachten tot de laatste minuten voor beterschap. Na zes minuten in de extra tijd gaf Antoine Leautey Reims een kostbaar punt, waardoor ze voorlopig op de zesde plaats staan op twee punten van de koplopers: Red Star en ESTAC Troyes.