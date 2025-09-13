Slecht nieuws voor Rode Duivel, die meerdere weken aan de kant zal staan

Het Franse Lille heeft aangekondigd dat Rode Duivel Thomas Meunier enkele weken aan de zijlijn zal staan. Meunier werd geopereerd aan de lies en moet nu een poos revalideren.

Thomas Meunier heeft een vreemde week achter de rug. Op zijn 34e verjaardag moest de Belgische verdediger een liesoperatie ondergaan. Dat heeft zijn club Lille aangekondigd. Niet echt het verjaardagsgeschenk waarop hij gehoopt had. De Belg zal even niet beschikbaar zijn.

Lille meldt dat hun Belgische internationale verdediger, Thomas Meunier, onlangs een liesoperatie heeft ondergaan 🩹



Deze succesvolle operatie vond plaats in Antwerpen en zal leiden tot enkele weken afwezigheid van de speler ✅



Met twee optredens in de eerste drie Ligue 1-wedstrijden had Meunier al zijn plekje veroverd in het Lille-team voordat hij zich blesseerde. Met zijn ervaring kon hij rust brengen in de verdedigen van de Noord-Fransen.

Ook belangrijk bij de Rode Duivels

Met de Rode Duivels had hij laten zien dat hij nog steeds een belangrijke speler kan zijn. Tegen Liechtenstein gaf hij een beslissende assist aan Maxim De Cuyper bij de 0-6 overwinning. Enkele dagen later, in het Lotto Park tegen Kazachstan, begon hij als invaller en scoorde hij laat in de wedstrijd.

Ook bij de nationale ploeg heeft de voormalige verdediger van PSG, Borussia Dortmund en Club Brugge dus wel degelijk zijn steentje bijgedragen. Dat maakt zijn blessure des te onfortuinlijker.

Meunier is volopo bezig aan het laatste deel van zijn carrière. Hij wil zoveel mogelijk spelen voor het WK 2026. Bij Lille loopt zijn contract ook af aan het eind van dit seizoen. Wat daarna komt, is nog onduidelijk.