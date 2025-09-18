Kritiek al snoeihard na eerste CL-match: "Ajax kan dit niveau niet aan"

Ajax verloor woensdagavond met 0-2 van Internazionale en de analyse van de wedstrijd leverde weinig geruststellends op. Wesley Sneijder en Theo Janssen waren kritisch over de manier waarop de Amsterdammers verdedigden bij corners.

“Het is weer een goed genomen hoekschop”, begon Sneijder bij Ziggo Sport over de tweede treffer van Marcus Thuram. “Hij kopt hem heel simpel binnen. Dat zijn spelhervattingen die je ook moet trainen. Je zou verwachten dat je iets aanpast na zo’n eerste goal, maar dat gebeurde niet. Dat vond ik opmerkelijk.”

Theo Janssen voegde toe dat Ajax waarschijnlijk dacht dat Davy Klaassen Thuram kon afstoppen. “Het zal een reden hebben, maar deze spits is zó krachtig. Klaassen krijgt niet eens de kans om te springen. Inter had gewoon een heel goede spits voor zich.”

Ajax was kansloos

Wat Ajax zelf creëerde, was schaars. Mika Godts kreeg in de eerste helft een één-op-één-kans, maar miste. Sneijder: “Dan wordt het een andere wedstrijd. Maar als je dat soort kansen niet afmaakt en verder niets creëert, is de conclusie keihard: Ajax kan dit niveau niet aan. En Inter was nog niet eens op hun best.”

Sneijder benadrukte dat het belangrijk is dat Ajax snel de knop omzet. “Ze wisten dat Inter een maatje te groot was, en dat is gebleken. Maar laat dat je niet grijpen. Zondag wacht PSV, en het seizoen is nog lang met heel veel wedstrijden.”

Kasper Dolberg maakte na een uur zijn debuut voor Ajax. Hij kwam onder luid gejuich Wout Weghorst vervangen, die daar absoluut niet mee kon lachen. Maar ook de Deen kon geen kansen meer afdwingen.