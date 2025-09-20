CPL: Beerschot maakt toekomstige investeerders blij en nadert met uithaal op leiders, RSCA Futures grijpt naast 2e zege

Er is vandaag ook gevoetbald in de Challenger Pro League. Beerschot lijkt met de komst van nieuwe investeerders de wind in de zeilen te hebben.

Club Luik - RSCA Futures 1-1

De RSCA Futures stellen het voorlopig met één overwinning in de Challenger Pro League. Na de 1-0 van Diouf op het halfuur leek ook het bezoek aan Luik niets op te leveren. De jonge Brusselaars maakten echter gelijk via Engwanda in het slot. Daarna kreeg Ntanda-Lukisa nog rood: met een speler minder was het voor de Futures uiteraard niet evident om dan nog op zoek te gaan naar de zege.



Beerschot - Francs Borains 4-1

Het duurde lang, maar nu zouden de handtekeningen gezet zijn: Beerschot is weldra dus in Japanse handen. De nieuwe investeerders zien alvast dat Beerschot nog ambitie mag hebben. Dankzij doelpunten van Claes, Jordanov, Vula Lamb Luth en Van La Parra (foto) werd Francs Borains opgerold op het Kiel. Van Oudenhove redde nog de eer voor de bezoekers, maar Beerschot nadert tot op één punt van Beveren en KVK.

Eupen - Patro Eisden 0-0

Eupen - Patro was ook nog wel een interessante affiche, want dit was een duel tussen twee ploegen uit de linkerkolom. De winnaar zou ook nog de aansluiting behouden met de top. Het hoeft niet te verbazen dat de ploeg van Stijn Stijnen het minste balbezit had. Het bleef echter 0-0 aan de Kehrweg.

Seraing - Jong Gent 0-2

Seraing en Jong Gent hadden tot dusver allebei vier punten gesprokkeld. Er was dus zeker nog ruimte voor progressie. Gent-speler El Adfaoui toonde alvast dat hij weet te scoren op belangrijke momenten. Hij deed dit in het begin en ook een kwartier voor affluiten.