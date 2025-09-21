Stormweer in Frankrijk heeft ook grote gevolgen voor ... Ballon d'Or

De 'Classique' tussen OM en PSG, die gepland stond voor zondagvond in het Vélodrome, is uitgesteld vanwege zware regenval. En dus heeft dat ook grote gevolgen voor de ... Ballon d'Or.

De afspraak werd door heel Frankrijk verwacht. Marseille zou Paris Saint Germain zondagavond verwelkomen in het Vélodrome. Maar het weer heeft er anders over besloten. De prefactuur van Bouches-du-Rhône heeft de wedstrijd uitgesteld.

Veiligheid kon niet gegarandeerd worden

Zware regenval, samen met een risico op afstroming, hebben de autoriteiten doen ingrijpen. Prefect Georges-François Leclerc heeft bevestigd aan AFP dat de veiligheid van de 65.000 verwachte toeschouwers niet gegarandeerd kon worden.

Dit uitstel vertraagt een van de meest gevolgde clashes in Frankrijk. Le Classique brengt twee clubs tegenover elkaar waarvan de rivaliteit de sportieve context overstijgt. De laatste overwinning van Marseille thuis tegen PSG in Ligue 1 dateert van 27 november 2011. Bijna veertien jaar zonder succes in hun stadion, een eeuwigheid voor de fans.

Wat met de Ballon d'Or?

Arthur Vermeeren, de nieuwe Belgische aanwinst van Marseille, zal moeten wachten om zijn eerste Classique te ervaren. En wat met de Ballon d'Or? De match is uitgesteld naar maandag - ondanks druk van PSG om het naar december door te schuiven.

En op maandagavond is er het gala van de Ballon d'Or. Na vorig jaar - toen Real Madrid er niet was - lijkt zo opnieuw de ploeg met de meeste favorieten zijn kat te (moeten) sturen naar het jaarlijks evenement.