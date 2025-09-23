"Schandalige arrogantie én minachting!" Hoe de vête tussen Marseille en PSG een nieuw hoogtepunt heeft bereikt

De openlijke ruzie tussen PSG en Olympique Marseille houdt Frankrijk in de ban. Ousmane Dembélé werd gelauwerd in Parijs, terwijl zijn ploegmaats onderuit gingen aan de Côte d'Azur. Achtergrond bij het verhaal.

Of PSG de beste ploeg is die Frankrijk ooit heeft gezien? Het succes wordt vooral mee in scène gezet door de Franse voetbalbond

De quote hierboven kwam enkele maanden geleden rechtstreeks uit de mond van Pablo Longoria. De voorzitter van Olympique Marseille verwees naar de band van Nasser Al-Khelaïfi met De Franse -, Europese - én wereldvoetbalbond.

De sterke man van PSG kon er allerminst om lachen. "Marseille moet zich gedragen als een grote club", liet Al-Khelaïfi optekenen. "Al zou je op het veld ook al niet meer zeggen dat ze dat ooit geweest zijn."



Wedstrijd verplaatsen? Nee!

De voorbije dagen kwam de vête tussen beide heren opnieuw boven water. Door het noodweer in Zuid-Frankrijk werd de topper tussen l'OM en PSG verplaatst naar afgelopen maandag. Op het zelfde moment als… de Ballon d'Or-ceremonie.

Ondertussen was PSG - de contacten van Al-Khelaïfi, weet u wel - op de hoogte gebracht dat Ousmane Dembélé maar beter aanwezig kon zijn. Uiteraard wou de Franse grootmacht een sterrendelegatie afvaardigen in eigen stad.

Schandalige arrogantie én minachting

PSG vroeg Marseille om de wedstrijd te verplaatsen naar dinsdag- of woensdagavond. Marseille weigerde. En de Zuid-Fransen deden er in een persbericht nog een schepje bovenop.

"PSG vraagt de verplaatsing van een wedstrijd opdat de heren naar een feestje kunnen gaan", aldus l'OM. "Het getuigt nog maar eens van een schandalige arrogantie en minachting ten opzichte van het Franse voetbal."

Hoe is de wedstrijd eigenlijk verlopen?

Om het plaatje compleet te maken. PSG ging met 1-0 onderuit in het Stade Vélodrome. Ondertussen stond de (geblesseerde) Dembélé op de rode loper te glunderen van trots. Met een kleinood in de handen.