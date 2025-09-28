"Ik ben fan": maar toch volgt er stevige kritiek op Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne maakte deze zomer de overstap van Manchester City naar SSC Napoli. Onze landgenoot koos ervoor om op 34-jarige leeftijd zijn carrière voort te zetten in de Serie A, met als doel om op hoog niveau actief te blijven. Zijn keuze leidde tot gemengde reacties.

Na tien seizoenen bij Manchester City tekende De Bruyne een contract bij Napoli. Hij gaf aan dat hij nog motivatie en kwaliteit voelde en dat hij nog iets kon betekenen op dit niveau. De Bruyne verkoos een sportieve uitdaging boven een lucratief aanbod uit Saoedi-Arabië.

De eerste weken in Italië verliepen positief. In vijf wedstrijden, verspreid over alle competities, scoorde De Bruyne tweemaal. Zijn prestaties werden door diverse media als degelijk omschreven. Toch bleef niet iedereen overtuigd van zijn toegevoegde waarde voor Napoli.

Kanttekeningen

Voormalig Serie A-speler Hernanes, die actief was bij Lazio, Inter en Juventus, uitte kritiek op de komst van De Bruyne. “Ik ben fan van De Bruyne. Maar bij Napoli is hij bijna een stoorzender”, klinkt het bij Foot Mercato. Volgens Hernanes was het middenveld van Napoli al goed op elkaar afgestemd en bracht de komst van de Belg daar geen verbetering in.

“Ik zie geen sterker Napoli met De Bruyne, integendeel.” De kritiek van Hernanes contrasteerde met de algemene waardering die De Bruyne elders ontving.

Geen reactie

De Bruyne zelf reageerde niet publiekelijk op de uitspraken van Hernanes. Wel gaf hij eerder aan dat hij zich moet aanpassen en kijken hoe het team functioneert. Zijn intentie om zich in te werken in het systeem van Napoli blijft onveranderd.