📷 Schitterende foto! Rik Verheye ziet Sporting Hasselt verliezen in derby en... gaat op middenstip zitten

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 2 reacties
Foto: TVLimburg

Sporting Hasselt ging afgelopen weekend met 0-2 onderuit in de topper én derby tegen Thes Sport. Al was het vooral Rik Verheye die in de spotlights kwam te staan.

Door de nederlaag zakt Sporting Hasselt niet alleen naar de derde plaats in Eerste Amateur. De Spor ziet ook Thes Sport over zich naar de leiding wippen.

En dat deed héél véél pijn. Meer dan drieduizend fans zagen namelijk hoe Hasselt de derby verloor. Al dat had ook Rik Verheye gezien. 

Mét reden op de middenstip

En dus ondernam de (mede-)eigenaar van Hasselt meteen actie. Verheye ging na het laatste fluitsignaal op de middenstip zitten. En dat had een reden. 

Verheye wou op die manier verhinderen dat de spelers van Thes hun vlag op de middenstip van het Stedelijk Sportstadion gingen planten. En zijn actie was geslaagd.

Trouwe fan van... Club Brugge

Voor de volledigheid: Verheye is eveneens een trouwe fan van Club Brugge. De acteur weet dus goed genoeg wat er kan gebeuren na een derby als je de middenstip niét met lijf en leden gaat bewaken.
 

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

