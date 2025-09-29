Kevin De Bruyne doorbreekt de stilte na conflict met Conte met een post op Instagram

Kevin De Bruyne is hét onderwerp aan menig Italiaanse cafétoog. De Rode Duivel liet zijn ongenoegen ten opzichte van Antonio Conte duidelijk blijken. Ondertussen heeft hij de stilte doorbroken.

Antonio Conte besloot Kevin De Bruyne te wisselen bij een 2-1-voorsprong voor AC Milan tegen SSC Napoli. Onze landgenoot was het daar duidelijk niet mee eens.

Rel(letje) in Italië

KDB stormde na zijn wissel de dug-out in zonder zijn coach de hand te schudden. Ook de handgebaren van onze landgenoot richting Conte lieten niets aan de verbeelding over.



Lees ook... Clash De Bruyne-Conte verdeelt Italiaanse pers: "Dat komt door zijn fysieke conditie"

"Ik hoop dat Kevin geïrriteerd was over het resultaat", was Conte na afloop héél duidelijk in zijn woorden. "Als het om zijn wissel ging heeft hij namelijk de verkeerde persoon voor zich."

Ondertussen heeft ook De Bruyne van zich laten horen. En wellicht is het helemaal bewust, maar in een post op Instagram looft hij Luka Modric en zwijgt hij over het incident met Conte.

Zwijgen is eveneens een signaal. Wat De Bruyne daarmee wil zeggen? Wellicht is het incident al lang besproken én gesloten. Want geen van beide heren wint iets met een openlijk conflict.