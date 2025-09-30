Dit moeten Club Brugge en Union halen om (quasi) zekerheid te hebben om door te gaan: rekenwerk

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 1 reacties
Dit moeten Club Brugge en Union halen om (quasi) zekerheid te hebben om door te gaan: rekenwerk
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge en Union zijn met een perfect rapport aan hun Champions League-campagne begonnen. Maar het werk is verre van gedaan. Nog zeven wedstrijden elk en daarbij mag er ook gerekend worden om in januari te kunnen doorgaan naar de volgende ronde.

Vorig seizoen sprokkelde Club 11 punten in de League Phase, genoeg om door te gaan. Toen waren de tegenstanders wel van een iets minder kaliber als we gewoon naar de namen kijken. Bayern München, Barcelona en Arsenal, dat zijn tegenstanders waarbij je al een serieuze stunt nodig hebt om door te gaan.

Niet dat Monaco vooraf een hapklare brok leek te zijn, maar men spreekt hier toch nog over een heel ander niveau. De computer van de UEFA voorspelt dat je ook dit seizoen met elf punten zo goed als zeker bent van een plaats bij de laatste 24. 

Lees ook... Club Brugge en Union SG staan voor cruciale week, dit heeft Vanhaezebrouck erover te zeggen

Met 12 punten ben je helemaal zeker van de top 24

Om helemaal zeker te zijn, zou je 12 punten moeten puren uit de acht confrontaties. Onmogelijk lijkt dat niet als je naar het programma van Club kijkt. Zelfs als men ervan uitgaat dat ze tegen drie bovengenoemde clubs niets pakken. Maar dan moeten ze wel een nieuwe stunt vanavond op het veld van Atalanta bewerkstelligen. Dat zal waarschijnlijk essentieel zijn voor het vervolg. 

Met zes punten zou het werk dan half gedaan zijn. Sporting op verplaatsing wordt ook geen evidentie, maar er is wel een grotere kans om iets te pakken dan pakweg in de Allianz Arena. Op de laatste twee speeldagen staan dan de verre verplaatsing naar Kairat Almaty en de thuismatch tegen Marseille op het programma. Marseille staat in de Franse competitie gelijk met Monaco momenteel...

'No sweat nog glory' en 'L'Union fait la force'

Voor Union geldt natuurlijk hetzelfde. Ook zij krijgen allemaal prestigieuze namen voor de voeten geworpen, maar met de Brusselaars weet je nooit. De wedstrijd van morgen tegen Newcastle zal al een serieuze indicatie zijn voor hun verdere kansen. Als ze weer weten te verrassen, stijgen hun kansen om door te gaan exponentieel. 

Zij krijgen 'thuis' - in het Lotto Park - dan nog Inter, Marseille en Atalanta. Grote namen, maar Union is tegenwoordig van niemand meer onder de indruk. Dat is ook hun grote kracht. Ze spelen altijd hun eigen spel. Deze week kan dus al cruciaal zijn voor onze Belgische vaandeldragers. 'No sweat nog glory' en 'L'Union fait la force' mogen nog wat luider geschreeuwd worden.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Newcastle United

Meer nieuws

Club Brugge en Union SG staan voor cruciale week, dit heeft Vanhaezebrouck erover te zeggen

Club Brugge en Union SG staan voor cruciale week, dit heeft Vanhaezebrouck erover te zeggen

10:30
1
Anderlecht-supporter Sam Kerkhofs over Besnik Hasi: "Was héél raar!"

Anderlecht-supporter Sam Kerkhofs over Besnik Hasi: "Was héél raar!"

12:40
Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen danig van mening over rode kaart Fossey

Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen danig van mening over rode kaart Fossey

09:30
3
Congo of België? Doelman is duidelijk: "In mijn hoofd keuze al gemaakt" Interview

Congo of België? Doelman is duidelijk: "In mijn hoofd keuze al gemaakt"

12:20
1
Hayen kruipt in Bergamo niét in de rol van underdog, maar: "We zullen boven onszelf moeten uitstijgen"

Hayen kruipt in Bergamo niét in de rol van underdog, maar: "We zullen boven onszelf moeten uitstijgen"

22:20
Contractverlenging of transfer? 'Minstens vijf clubs dringen aan bij RSC Anderlecht'

Contractverlenging of transfer? 'Minstens vijf clubs dringen aan bij RSC Anderlecht'

12:00
4
De kansen van Club Brugge en Union SG in Champions League zijn al zwaar veranderd

De kansen van Club Brugge en Union SG in Champions League zijn al zwaar veranderd

17:40
7
Daar gaan we weer: 'Spanje aast op goudhaantje Club Brugge met verleden bij Genk en Lierse'

Daar gaan we weer: 'Spanje aast op goudhaantje Club Brugge met verleden bij Genk en Lierse'

11:20
Mechelen en Gent hofleveranciers, ook Club Brugge, STVV en zelfs Dender in de prijzen

Mechelen en Gent hofleveranciers, ook Club Brugge, STVV en zelfs Dender in de prijzen

11:00
Daar is de volgende! Na Ordoñez verlengt ook deze absolute sterkhouder bij Club Brugge

Daar is de volgende! Na Ordoñez verlengt ook deze absolute sterkhouder bij Club Brugge

07:00
Is dit het grote verschil tussen Antwerp en Union, Genk of Club Brugge? Factcheck

Is dit het grote verschil tussen Antwerp en Union, Genk of Club Brugge?

06:00
11
Na de onverwachte transfer: "Juiste stap in mijn carrière"

Na de onverwachte transfer: "Juiste stap in mijn carrière"

10:45
"Onthulling Vrancken over bizar gesprek met Visser wijst op veel groter probleem in Belgisch voetbal" Opinie

"Onthulling Vrancken over bizar gesprek met Visser wijst op veel groter probleem in Belgisch voetbal"

10:15
2
Genk moet opletten: match achter gesloten deuren in Europa zou helemaal uit den boze zijn

Genk moet opletten: match achter gesloten deuren in Europa zou helemaal uit den boze zijn

10:00
Iedereen droomt van recordseizoen bij Bayern: dit zegt Vincent Kompany voor CL-treffen met Pafos

Iedereen droomt van recordseizoen bij Bayern: dit zegt Vincent Kompany voor CL-treffen met Pafos

09:00
Marc Degryse helemaal wild van nieuwkomer in Jupiler Pro League

Marc Degryse helemaal wild van nieuwkomer in Jupiler Pro League

09:15
1
Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de positie van Stef Wils bij Antwerp

Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de positie van Stef Wils bij Antwerp

08:40
8
Burgemeester Sint-Truiden overweegt stevige beslissing na gedrag Genk-fans

Burgemeester Sint-Truiden overweegt stevige beslissing na gedrag Genk-fans

08:20
10
Dilemma voor Hasi: hoe Anderlecht Nathan De Cat... een maand lang zou kunnen missen

Dilemma voor Hasi: hoe Anderlecht Nathan De Cat... een maand lang zou kunnen missen

08:00
7
Club Brugge maakt selectie bekend: drie verrassingen, één extra geblesseerde

Club Brugge maakt selectie bekend: drie verrassingen, één extra geblesseerde

16:30
1
🎥 Rode Duivel maakt indruk met weergaloos knap doelpunt in Serie A

🎥 Rode Duivel maakt indruk met weergaloos knap doelpunt in Serie A

07:40
Daan Heymans geeft de supporters van Genk hoop

Daan Heymans geeft de supporters van Genk hoop

07:30
Na rood en uithaal in de kleedkamer: stevig schorsingsvoorstel voor Stijn Vreven

Na rood en uithaal in de kleedkamer: stevig schorsingsvoorstel voor Stijn Vreven

07:20
5
Is er een afkoopsom? Zijn er beloftes gemaakt? 'Dit zijn de details van het nieuwe contract van Ordoñez'

Is er een afkoopsom? Zijn er beloftes gemaakt? 'Dit zijn de details van het nieuwe contract van Ordoñez'

19:40
1
Staat failliete Belgische profclub op uit de doden? Gesprekken zijn volop aan de gang

Staat failliete Belgische profclub op uit de doden? Gesprekken zijn volop aan de gang

06:30
6
'Niét RSC Anderlecht, maar deze Belgische topclub contacteerde Amuzu om hem terug naar België te halen'

'Niét RSC Anderlecht, maar deze Belgische topclub contacteerde Amuzu om hem terug naar België te halen'

23:00
2
Analist spaart Club Brugge niet, ondanks zege op Standard

Analist spaart Club Brugge niet, ondanks zege op Standard

18:20
8
Waarom Christian Burgess wederom een belangrijke pion was tegen Westerlo: 'Wedstrijd in de wedstrijd' Analyse

Waarom Christian Burgess wederom een belangrijke pion was tegen Westerlo: 'Wedstrijd in de wedstrijd'

20:40
Nu Bart Verhaeghe een lans breekt voor BeNeLiga: Met deze clubs zou de competitie dit seizoen zijn gestart

Nu Bart Verhaeghe een lans breekt voor BeNeLiga: Met deze clubs zou de competitie dit seizoen zijn gestart

21:40
25
📷 Schitterende foto! Rik Verheye ziet Sporting Hasselt verliezen in derby en... gaat op middenstip zitten

📷 Schitterende foto! Rik Verheye ziet Sporting Hasselt verliezen in derby en... gaat op middenstip zitten

22:40
4
Kevin De Bruyne doorbreekt de stilte na conflict met Conte met een post op Instagram

Kevin De Bruyne doorbreekt de stilte na conflict met Conte met een post op Instagram

22:00
Rooney komt met bekentenis: "Ik gebruikte oogdruppels, aftershave en kauwgum om het op training te maskeren"

Rooney komt met bekentenis: "Ik gebruikte oogdruppels, aftershave en kauwgum om het op training te maskeren"

21:20
🎥 Scheidsrechtersbaas is héél streng in Under Review: "Doelpunt had gewoon goedgekeurd moeten worden"

🎥 Scheidsrechtersbaas is héél streng in Under Review: "Doelpunt had gewoon goedgekeurd moeten worden"

21:00
24
Trekt Manchester United alle registers open? 'Absolute topper wordt nieuwe coach op Old Trafford'

Trekt Manchester United alle registers open? 'Absolute topper wordt nieuwe coach op Old Trafford'

20:20
Hier zat hij de hele tijd op te wachten: 'Philippe Clement is de nieuwe coach van Duitse traditieclub'

Hier zat hij de hele tijd op te wachten: 'Philippe Clement is de nieuwe coach van Duitse traditieclub'

20:00
4
Stond (entourage van) Yamal terecht op achterste poten na Ballon d'Or? Dit is het puntenverschil met Dembélé

Stond (entourage van) Yamal terecht op achterste poten na Ballon d'Or? Dit is het puntenverschil met Dembélé

19:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 2
Atalanta Atalanta 18:45 Club Brugge Club Brugge
Kairat Almaty Kairat Almaty 18:45 Real Madrid Real Madrid
Bodø Glimt Bodø Glimt 21:00 Tottenham Tottenham
Inter Milaan Inter Milaan 21:00 Slavia Praag Slavia Praag
Marseille Marseille 21:00 Ajax Ajax
Galatasaray Galatasaray 21:00 Liverpool FC Liverpool FC
Pafos FC Pafos FC 21:00 Bayern München Bayern München
Chelsea Chelsea 21:00 SL Benfica SL Benfica
Atlético Madrid Atlético Madrid 21:00 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FK Qarabag FK Qarabag 01/10 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Union SG Union SG 01/10 Newcastle United Newcastle United
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 01/10 PSV PSV
Barcelona Barcelona 01/10 PSG PSG
Napoli Napoli 01/10 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 01/10 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Villarreal Villarreal 01/10 Juventus Juventus
Monaco Monaco 01/10 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 01/10 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus

Nieuwste reacties

King of Highbury King of Highbury over Analist gaat helemaal los: "Hasi moet eruit als ze niet winnen tegen Standard" JaKu JaKu over Congo of België? Doelman is duidelijk: "In mijn hoofd keuze al gemaakt" Soloria Soloria over Contractverlenging of transfer? 'Minstens vijf clubs dringen aan bij RSC Anderlecht' CringeMedia CringeMedia over Is dit het grote verschil tussen Antwerp en Union, Genk of Club Brugge? Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Hein Vanhaezebrouck vernietigend voor Royal Antwerp FC JaKu JaKu over Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de positie van Stef Wils bij Antwerp JaKu JaKu over Dit moeten Club Brugge en Union halen om (quasi) zekerheid te hebben om door te gaan: rekenwerk Nelvafrel Nelvafrel over Na rood en uithaal in de kleedkamer: stevig schorsingsvoorstel voor Stijn Vreven mantoch mantoch over Nu Bart Verhaeghe een lans breekt voor BeNeLiga: Met deze clubs zou de competitie dit seizoen zijn gestart Canard-i Canard-i over Dilemma voor Hasi: hoe Anderlecht Nathan De Cat... een maand lang zou kunnen missen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved