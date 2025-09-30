Dit moeten Club Brugge en Union halen om (quasi) zekerheid te hebben om door te gaan: rekenwerk

Club Brugge en Union zijn met een perfect rapport aan hun Champions League-campagne begonnen. Maar het werk is verre van gedaan. Nog zeven wedstrijden elk en daarbij mag er ook gerekend worden om in januari te kunnen doorgaan naar de volgende ronde.

Vorig seizoen sprokkelde Club 11 punten in de League Phase, genoeg om door te gaan. Toen waren de tegenstanders wel van een iets minder kaliber als we gewoon naar de namen kijken. Bayern München, Barcelona en Arsenal, dat zijn tegenstanders waarbij je al een serieuze stunt nodig hebt om door te gaan.

Niet dat Monaco vooraf een hapklare brok leek te zijn, maar men spreekt hier toch nog over een heel ander niveau. De computer van de UEFA voorspelt dat je ook dit seizoen met elf punten zo goed als zeker bent van een plaats bij de laatste 24.



Met 12 punten ben je helemaal zeker van de top 24

Om helemaal zeker te zijn, zou je 12 punten moeten puren uit de acht confrontaties. Onmogelijk lijkt dat niet als je naar het programma van Club kijkt. Zelfs als men ervan uitgaat dat ze tegen drie bovengenoemde clubs niets pakken. Maar dan moeten ze wel een nieuwe stunt vanavond op het veld van Atalanta bewerkstelligen. Dat zal waarschijnlijk essentieel zijn voor het vervolg.

Met zes punten zou het werk dan half gedaan zijn. Sporting op verplaatsing wordt ook geen evidentie, maar er is wel een grotere kans om iets te pakken dan pakweg in de Allianz Arena. Op de laatste twee speeldagen staan dan de verre verplaatsing naar Kairat Almaty en de thuismatch tegen Marseille op het programma. Marseille staat in de Franse competitie gelijk met Monaco momenteel...

'No sweat nog glory' en 'L'Union fait la force'

Voor Union geldt natuurlijk hetzelfde. Ook zij krijgen allemaal prestigieuze namen voor de voeten geworpen, maar met de Brusselaars weet je nooit. De wedstrijd van morgen tegen Newcastle zal al een serieuze indicatie zijn voor hun verdere kansen. Als ze weer weten te verrassen, stijgen hun kansen om door te gaan exponentieel.

Zij krijgen 'thuis' - in het Lotto Park - dan nog Inter, Marseille en Atalanta. Grote namen, maar Union is tegenwoordig van niemand meer onder de indruk. Dat is ook hun grote kracht. Ze spelen altijd hun eigen spel. Deze week kan dus al cruciaal zijn voor onze Belgische vaandeldragers. 'No sweat nog glory' en 'L'Union fait la force' mogen nog wat luider geschreeuwd worden.