Kevin De Bruyne kent zijn opvallende straf na incident bij Napoli

Het gespannen moment tussen De Bruyne en Conte is geëindigd met een originele straf. De Belg zal een maaltijd moeten organiseren voor het hele team.

Afgelopen weekend kon Kevin De Bruyne zijn vervanging tegen AC Milan niet verkroppen. Razend van woede verliet de Belg het veld zonder zijn frustratie te verbergen. Een scène die veel stof deed opwaaien in Napels.

Antonio Conte heeft de houding van zijn spelmaker niet laten passeren. Tijdens de persconferentie liet de Italiaanse coach doorschemeren dat hij hoopte dat dit gedrag niets te maken had met de wissel.



Geen boete, wel een... etentje organiseren

Volgens de Italiaanse krant Il Mattino, is het incident intern opgelost. Geen straf of boete, maar een rustigere oplossing. De Bruyne zal al zijn teamgenoten moeten uitnodigen voor een etentje.

Een originele manier om de spanningen te verminderen en een crisis om te zetten in een teammoment. Het idee bevalt de spelers wel, die de Belg niet nalaten te plagen.

Het diner zal niet meteen plaatsvinden, aangezien de kalender van Napoli te druk is. Misschien zal Romelu Lukaku tegen die tijd wel hersteld zijn.