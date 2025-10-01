Kompany en Bayern halen uit, maar coach denkt aan het groter beeld: "Om de Champions League te winnen"

Het Bayern van Vincent Kompany heeft dinsdagavond gewonnen van Paphos op Cyprus (1-5). Het is de tweede overwinning in twee Champions League-wedstrijden voor de Beierse club.

Gezien het resultaat leek het slechts een wandeling in het park te zijn geweest voor de Duitse club, maar de voormalige Rode Duivel blijft bescheiden: "Het leek gemakkelijk, maar dat was het absoluut niet. We hebben gewonnen, het scoreverschil is groot, maar ik ben ervan overtuigd dat Paphos moeilijk te bespelen zal zijn, vooral thuis."

"In de tweede helft moesten we vechten en hard werken om de wedstrijd stabiel te houden. Daarna werden we steeds gevaarlijker. Ik weet zeker dat Paphos een mooie ervaring zal hebben in de Champions League", vervolgt hij.

Vincent Kompany roteerde veel en legt uit waarom: "We hebben vertrouwen in al onze spelers en als we ze laten spelen, is dat om die reden. We zullen dat blijven doen. Het belangrijkste voor mij is om mijn spelers het nodige vertrouwen te geven om te presteren."

De Champions League winnen?

Bayern lijkt opnieuw goed gepositioneerd om dit seizoen de Champions League te winnen. "Ik heb heel duidelijk gezegd voor de eerste wedstrijd dat ons doel is om daar te zijn en een kans te maken om te winnen", benadrukt de Belgische coach.

"De Champions League winnen is erg moeilijk. Maar nu zitten we midden in de competitie en moeten we ons alleen concentreren op het winnen van de volgende wedstrijd."