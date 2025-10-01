Voormalige topcoach is scherp voor Kevin De Bruyne: "Hij deed maar wat"

Voormalige topcoach is scherp voor Kevin De Bruyne: "Hij deed maar wat"

Fabio Capello heeft Kevin De Bruyne bekritiseerd na zijn wissel tegen AC Milan. Volgens hem had Antonio Conte gelijk om hem te vervangen.

Kevin De Bruyne verborg zijn frustratie niet toen hij het veld verliet tegen AC Milan. Een reactie die op sociale media rondging en tot discussies leidde. In de tribunes miste Fabio Capello niets van het tafereel.

De voormalige coach van Real Madrid, Juventus en AC Milan oordeelde dat zijn landgenoot Antonio Conte de juiste beslissing had genomen. "De Bruyne dacht dat hij nog kon zorgen voor een ommekeer in de wedstrijd dankzij zijn creativiteit, maar Conte had gelijk om hem te vervangen", legde hij uit aan La Gazzetta dello Sport.

Lees ook... Kevin De Bruyne kent zijn opvallende straf na incident bij Napoli

Capello was nog harder in zijn analyse. "Hij deed maar wat op het veld en maakte verschillende gevaarlijke fouten. Gelukkig voor hem heeft Milan daar niet van geprofiteerd", voegde de Italiaan eraan toe.

Genoeg is genoeg

Het incident is niet uiteindelijk wel niet geëscaleerd. Alles werd opgelost, in de kleedkamer, met alle spelers. Er is duidelijk een punt gemaakt om te voorkomen dat dit soort scènes zich herhalen.

De coach van Napoli was duidelijk. Hij zal dit soort gedrag in de toekomst niet tolereren. Elke overtreding van dit type zal worden bestraft met boetes.

Serie A

 Speeldag 5
Como Como 1-1 Cremonese Cremonese
Juventus Juventus 1-1 Atalanta Atalanta
Cagliari Cagliari 0-2 Inter Milaan Inter Milaan
Sassuolo Sassuolo 3-1 Udinese Udinese
Pisa Pisa 0-0 Fiorentina Fiorentina
AS Roma AS Roma 2-0 Hellas Verona Hellas Verona
Lecce Lecce 2-2 Bologna Bologna
AC Milan AC Milan 2-1 Napoli Napoli
Parma Parma 2-1 Torino Torino
Genoa Genoa 0-3 Lazio Lazio

