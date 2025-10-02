Niet Anderlecht: Selim Amallah heeft zijn nieuwe club helemaal beet

Het hing al in de lucht, maar het werd nu bevestigd: Selim Amallah is een speler van Khor Fakkan FC. De club uit de UAE Pro League heeft dit donderdagmiddag bevestigd.

De club uit de Emiraten heeft geen details vrijgegeven over de deal, maar volgens sportjournalist Sacha Tavolieri heeft de Belgo-Marokkaanse speler een contract van twee seizoenen getekend. Hij zou naar verluidt maar liefst 1,2 miljoen dollar per jaar verdienen, wat iets meer dan een miljoen euro is.

"Een nieuwe ster komt naar onze competitie", juicht het nieuwe team van de voormalige Standard-speler. Na vijf speeldagen staat Khor Fakkan FC op de 11e plaats in de competitie van de Verenigde Arabische Emiraten.

Amallah trekt niet naar Anderlecht

Selim Amallah was sinds zijn vroegtijdige vertrek bij Real Valladolid in september vorig jaar vrij van enig contract. Zijn contract dat liep tot juni 2027 werd eerder dan verwacht ontbonden: zijn coach rekende niet meer op hem.

Bij de Spaanse club, waar hij in januari 2023 na zijn vertrek bij Standard terechtkwam, speelde de aanvallende middenvelder in totaal 33 wedstrijden in alle competities, met zes doelpunten en vier assists. In het seizoen 2023-2024 werd hij uitgeleend aan Valencia.

De in Hautrage geboren speler opent nu een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Voor het eerst zal hij buiten Europa spelen. Zal hij kunnen schitteren in het Midden-Oosten?