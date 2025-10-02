Niet Anderlecht: Selim Amallah heeft zijn nieuwe club helemaal beet

Niet Anderlecht: Selim Amallah heeft zijn nieuwe club helemaal beet
Foto: © photonews
Word fan van Valladolid! 0

Het hing al in de lucht, maar het werd nu bevestigd: Selim Amallah is een speler van Khor Fakkan FC. De club uit de UAE Pro League heeft dit donderdagmiddag bevestigd.

De club uit de Emiraten heeft geen details vrijgegeven over de deal, maar volgens sportjournalist Sacha Tavolieri heeft de Belgo-Marokkaanse speler een contract van twee seizoenen getekend. Hij zou naar verluidt maar liefst 1,2 miljoen dollar per jaar verdienen, wat iets meer dan een miljoen euro is.

"Een nieuwe ster komt naar onze competitie", juicht het nieuwe team van de voormalige Standard-speler. Na vijf speeldagen staat Khor Fakkan FC op de 11e plaats in de competitie van de Verenigde Arabische Emiraten.

Amallah trekt niet naar Anderlecht

Selim Amallah was sinds zijn vroegtijdige vertrek bij Real Valladolid in september vorig jaar vrij van enig contract. Zijn contract dat liep tot juni 2027 werd eerder dan verwacht ontbonden: zijn coach rekende niet meer op hem.

Bij de Spaanse club, waar hij in januari 2023 na zijn vertrek bij Standard terechtkwam, speelde de aanvallende middenvelder in totaal 33 wedstrijden in alle competities, met zes doelpunten en vier assists. In het seizoen 2023-2024 werd hij uitgeleend aan Valencia.

De in Hautrage geboren speler opent nu een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Voor het eerst zal hij buiten Europa spelen. Zal hij kunnen schitteren in het Midden-Oosten?

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Segunda Division
Segunda Division Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Valladolid
Selim Amallah

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/10: Amallah

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/10: Amallah

19:00
Kassa kassa voor Anderlecht en Coucke? Romelu Lukaku investeert (voorlopig?) niet, maar ...

Kassa kassa voor Anderlecht en Coucke? Romelu Lukaku investeert (voorlopig?) niet, maar ...

20:00
Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in voor Belgische coëfficiënt en wijst ook naar Anderlecht

Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in voor Belgische coëfficiënt en wijst ook naar Anderlecht

19:40
Ivan Leko komt met goed nieuws voor clash met Charleroi

Ivan Leko komt met goed nieuws voor clash met Charleroi

19:20
Nog geen doorbraak in mogelijk miljoenendossier: Anderlecht moet het voor januari rond krijgen

Nog geen doorbraak in mogelijk miljoenendossier: Anderlecht moet het voor januari rond krijgen

18:40
Kevin De Bruyne oogst lof van ploegmakker: "Hij is een legende"

Kevin De Bruyne oogst lof van ploegmakker: "Hij is een legende"

18:20
Kortrijk-coach Jonckheere rekent op 'Club Brugge-cultuur' voor kraker tegen SK Beveren

Kortrijk-coach Jonckheere rekent op 'Club Brugge-cultuur' voor kraker tegen SK Beveren

18:00
Tom Boonen verrast met heel opvallend verhaal over Ibrahimovic De derde helft

Tom Boonen verrast met heel opvallend verhaal over Ibrahimovic

17:40
Anderlecht moet geen sentimenten tonen: waarom paars-wit Nathan De Cat niet naar het WK mag laten gaan Analyse

Anderlecht moet geen sentimenten tonen: waarom paars-wit Nathan De Cat niet naar het WK mag laten gaan

17:20
4
Anouar Ait El Hadj vond dat het echte verschil tussen Union en Newcastle niet bij kwaliteit lag Reactie

Anouar Ait El Hadj vond dat het echte verschil tussen Union en Newcastle niet bij kwaliteit lag

16:46
Bondscoach Garcia mist één Rode Duivel enorm: "We zullen ons zonder hem moeten kwalificeren"

Bondscoach Garcia mist één Rode Duivel enorm: "We zullen ons zonder hem moeten kwalificeren"

17:00
4
Ivan Leko maakte ook incident "à la Conte-KDB" mee: "Hij moest zich zo niet gedragen op dat moment"

Ivan Leko maakte ook incident "à la Conte-KDB" mee: "Hij moest zich zo niet gedragen op dat moment"

16:30
Genk-coach Thorsten Fink verrast met opvallende uitspraak

Genk-coach Thorsten Fink verrast met opvallende uitspraak

16:00
1
Jan Vertonghen wint prestigieuze prijs: "Nog lang niet klaar"

Jan Vertonghen wint prestigieuze prijs: "Nog lang niet klaar"

15:30
1
Verrassing bij selectie van Marokko: JPL-speler in topvorm niet opgeroepen

Verrassing bij selectie van Marokko: JPL-speler in topvorm niet opgeroepen

15:00
15
Ook bij de Rode Duivels stilaan een zekerheid: hoe ex-Anderlecht-speler onmisbaar werd bij een Europese topper

Ook bij de Rode Duivels stilaan een zekerheid: hoe ex-Anderlecht-speler onmisbaar werd bij een Europese topper

14:40
1
STVV-verdediger maakt na lange afwezigheid opnieuw zijn opwachting bij nationale ploeg

STVV-verdediger maakt na lange afwezigheid opnieuw zijn opwachting bij nationale ploeg

14:30
Opsteker voor Racing Genk met oog op Europa League-match tegen Ferencvaros

Opsteker voor Racing Genk met oog op Europa League-match tegen Ferencvaros

14:20
1
Kleinzoon van Paul Van Himst doet opvallende bekentenis: "Ik ken ze allemaal van buiten"

Kleinzoon van Paul Van Himst doet opvallende bekentenis: "Ik ken ze allemaal van buiten"

14:15
1
Sportief directeur van Olympique Marseille doet plots heel grote uitspraak over Arthur Vermeeren

Sportief directeur van Olympique Marseille doet plots heel grote uitspraak over Arthur Vermeeren

14:00
5
Erling Haaland spaart ploegmaat niet bij Manchester City: "Gewoon dom"

Erling Haaland spaart ploegmaat niet bij Manchester City: "Gewoon dom"

13:30
De Bruyne én Conte hebben nog wat te zeggen over incident na wissel tegen AC Milan

De Bruyne én Conte hebben nog wat te zeggen over incident na wissel tegen AC Milan

13:00
1
Jeugdproduct van Club Brugge belandde dankzij ervaren middenvelder in CPL: "Hij overtuigde mij om voor Lierse te kiezen"

Jeugdproduct van Club Brugge belandde dankzij ervaren middenvelder in CPL: "Hij overtuigde mij om voor Lierse te kiezen"

12:50
Werd Union geconfronteerd met zijn grenzen? Sébastien Pocognoli is heel eerlijk

Werd Union geconfronteerd met zijn grenzen? Sébastien Pocognoli is heel eerlijk

12:40
4
Adriano Bertaccini stelt iedereen gerust: "Dit is niet realistisch"

Adriano Bertaccini stelt iedereen gerust: "Dit is niet realistisch"

12:20
Zulte Waregem-sterkhouder wil nieuwe zege tegen La Louvière: "Mijn zelfvertrouwen heeft een boost gekregen"

Zulte Waregem-sterkhouder wil nieuwe zege tegen La Louvière: "Mijn zelfvertrouwen heeft een boost gekregen"

12:10
Matte Smets speelt niet voor KAA Gent en legt uit hoe dat komt ondanks verregaande interesse

Matte Smets speelt niet voor KAA Gent en legt uit hoe dat komt ondanks verregaande interesse

12:00
Tom Caluwé over KV Mechelen-smaakmaker: "Anders zat hij hier niet"

Tom Caluwé over KV Mechelen-smaakmaker: "Anders zat hij hier niet"

11:50
Waar (te) weinig over gesproken wordt, maar... wat straks met Simon Mignolet?

Waar (te) weinig over gesproken wordt, maar... wat straks met Simon Mignolet?

11:40
3
Heynen schrikt van de persoonlijke kritiek die hij krijgt: "Ik snap niet waarom het een item is"

Heynen schrikt van de persoonlijke kritiek die hij krijgt: "Ik snap niet waarom het een item is"

11:20
Nieuwkomer over eerste maanden bij KV Kortrijk: "Het was een shock!"

Nieuwkomer over eerste maanden bij KV Kortrijk: "Het was een shock!"

11:10
Transfermarkt zegt wat Union SG volgende zomer kan krijgen voor Promise David

Transfermarkt zegt wat Union SG volgende zomer kan krijgen voor Promise David

11:00
Wie is favoriet? Zetterberg zegt wat het verschil zal maken in de Clasico tussen Anderlecht en Standard

Wie is favoriet? Zetterberg zegt wat het verschil zal maken in de Clasico tussen Anderlecht en Standard

10:30
1
Geen twijfel meer? "Het zou me verbazen als hij volgende zomer het transferrecord van Genk niet breekt"

Geen twijfel meer? "Het zou me verbazen als hij volgende zomer het transferrecord van Genk niet breekt"

10:00
8
Burgess moet toegeven over rechtstreekse tegenstander: "Zo'n spelers lopen er in België niet rond" Reactie

Burgess moet toegeven over rechtstreekse tegenstander: "Zo'n spelers lopen er in België niet rond"

09:15
"Drie minuten!": Vanhaezebrouck doet boekje open over de spitsen van Club Brugge

"Drie minuten!": Vanhaezebrouck doet boekje open over de spitsen van Club Brugge

09:30
10

Meer nieuws

Populairste artikels

Segunda Division

 Speeldag 8
Ceuta Ceuta 03/10 SD Eibar SD Eibar
Deportivo Deportivo 04/10 Almeria Almeria
Andorra Andorra 04/10 CD Leganés CD Leganés
Huesca Huesca 04/10 Burgos CF Burgos CF
Granada Granada 04/10 Real Sociedad Real Sociedad
Real Zaragoza Real Zaragoza 05/10 Córdoba CF Córdoba CF
Castellón Castellón 05/10 Sporting Gijon Sporting Gijon
Valladolid Valladolid 05/10 Mirandés Mirandés
Racing Santander Racing Santander 05/10 Malaga Malaga
UD Las Palmas UD Las Palmas 05/10 Cádiz CF Cádiz CF
Leonesa Leonesa 06/10 Albacete Albacete

Nieuwste reacties

tisookeenmening tisookeenmening over Nordin Jackers krijgt alweer de schijnwerpers op zich na foutje: "Hij had de held kunnen zijn" Jacques1963. Jacques1963. over Anderlecht moet geen sentimenten tonen: waarom paars-wit Nathan De Cat niet naar het WK mag laten gaan Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Jan Vertonghen wint prestigieuze prijs: "Nog lang niet klaar" OM-RSCL OM-RSCL over Verrassing bij selectie van Marokko: JPL-speler in topvorm niet opgeroepen Andreas2962 Andreas2962 over Bondscoach Garcia mist één Rode Duivel enorm: "We zullen ons zonder hem moeten kwalificeren" Joske89 Joske89 over Geen twijfel meer? "Het zou me verbazen als hij volgende zomer het transferrecord van Genk niet breekt" cartman_96 cartman_96 over Genk-coach Thorsten Fink verrast met opvallende uitspraak JaKu JaKu over Waar (te) weinig over gesproken wordt, maar... wat straks met Simon Mignolet? FC BRUGES FC BRUGES over Atalanta - Club Brugge: 2-1 Bemmer Bemmer over Luis Enrique lacht als laatst: PSG bezorgt FC Barcelona enorme domper in het absolute slot Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved