Deze speler, met meer dan 20 JPL-matchen op de teller, manifesteert zich ook na zijn vertrek bij Beerschot

Deze speler, met meer dan 20 JPL-matchen op de teller, manifesteert zich ook na zijn vertrek bij Beerschot
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Niet alle spelers met een behoorlijk aantal JPL-matchen op de teller spelen nu nog op het hoogste niveau. Tom Reyners is bijvoorbeeld opnieuw actief in de Challenger Pro League.

De 25-jarige Reyners heeft ervaring op zowel het hoogste als het tweede hoogste niveau in België. Hij debuteerde in de hoogse klasse in het seizoen 2020-2021 voor Waasland-Beveren. Bij diezelfde club verzamelde hij daarna meer speelminuten in 1B en de Challenger Pro League. In 2023 versierde hij een transfer naar Beerschot.

Reyners, die op verschillende posities in het offensieve compartiment kan ingezet worden, gaf een positieve indruk tijdens het verrassende kampioenenjaar van Beerschot. Reyners vond voor de Mannekes tien keer de weg naar doel en koppelde daar ook nog  eens vier assists aan. Hij had dus een aanzienlijk aandeel in de titel van Beerschot.

Na degradatie van Beerschot naar Lommel

Vorig seizoen kampeerde de Antwerpse club echter een heel seizoen onderaan in de JPL. Reyners deelde in de malaise, hoewel hij wel in 21 competitiewedstrijden in actie kwam en één keer de netten deed trillen. Na de degradatie van Beerschot ging hij het spelplezier elders zoeken, namelijk bij reeksgenoot Lommel, dat ook in de Challenger Pro League speelt.

Op dit niveau kan hij duidelijk nog altijd zijn stempel drukken op het spel en de resultaten. Met twee doelpunten en vier assists heeft de Limburger zich al laten gelden bij zijn nieuwe club. Hij werd bij Lommel dan ook verkozen tot beste speler uit de maand september: een mooie beloning voor de reeds geleverde inspanningen. 

Reyners maakte het verschil tegen Patro

Reyners gaf in september drie van zijn vier assists. Zeker tegen Patro (0-2-winst) maakte hij het verschil en ook tegen Club NXT bracht hij een doelpunt aan. Lommel rekent ongetwijfeld nog op meer offensieve productie van hem: het staat momenteel vierde in de stand, drie punten achter ... Beerschot.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Lommel SK
K Beerschot VA
Tom Reyners

Meer nieuws

Timothy Castagne onthult welke topclub hem deze zomer wilde binnenhalen op deadline day

Timothy Castagne onthult welke topclub hem deze zomer wilde binnenhalen op deadline day

16:00
'Amper 18 jaar, maar Mihajlo Cvetkovic heeft een heel goed contract afgedwongen bij Anderlecht'

'Amper 18 jaar, maar Mihajlo Cvetkovic heeft een heel goed contract afgedwongen bij Anderlecht'

15:30
1
Meer dan een overwinning: Club Brugge sloeg tegen Union ook belangrijke slag in titelstrijd Analyse

Meer dan een overwinning: Club Brugge sloeg tegen Union ook belangrijke slag in titelstrijd

15:15
Amuzu leeft met hem mee: oud-speler Cercle en Beerschot, opgeleid door Anderlecht, kondigde hard besluit aan

Amuzu leeft met hem mee: oud-speler Cercle en Beerschot, opgeleid door Anderlecht, kondigde hard besluit aan

13:45
KV Mechelen speelt talent voor zeker drie wedstrijden kwijt door WK met U17 in Marokko

KV Mechelen speelt talent voor zeker drie wedstrijden kwijt door WK met U17 in Marokko

15:00
Bondsparket vertelt wat Tom Caluwé allemaal zei tegen scheids Vergoote over penalty van STVV

Bondsparket vertelt wat Tom Caluwé allemaal zei tegen scheids Vergoote over penalty van STVV

14:40
🎥 OFFICIEEL Stroeykens tekent nieuw contract bij RSC Anderlecht

🎥 OFFICIEEL Stroeykens tekent nieuw contract bij RSC Anderlecht

14:20
6
'Cercle Brugge krijgt offensieve versterking vanuit hoofdclub AS Monaco'

'Cercle Brugge krijgt offensieve versterking vanuit hoofdclub AS Monaco'

14:00
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/10: Stankovic - Agnikoi

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/10: Stankovic - Agnikoi

13:00
Heeft Vanhaezebrouck zich serieus vergist? "Zag hem als interessant profiel voor Rode Duivels"

Heeft Vanhaezebrouck zich serieus vergist? "Zag hem als interessant profiel voor Rode Duivels"

13:30
3
'Club Brugge mag op zijn twee oren slapen over transfer Stankovic'

'Club Brugge mag op zijn twee oren slapen over transfer Stankovic'

13:00
7
Rode Duivel reageert ferm op kritiek bij nationale ploeg: "'t Is nu niet dat ik hier nog niks gedaan heb hé"

Rode Duivel reageert ferm op kritiek bij nationale ploeg: "'t Is nu niet dat ik hier nog niks gedaan heb hé"

12:40
Ex-speler van Zulte Waregem heeft nieuwe uitdaging beet en is met veel toeters en bellen voorgesteld

Ex-speler van Zulte Waregem heeft nieuwe uitdaging beet en is met veel toeters en bellen voorgesteld

12:30
Dit is wat er mist bij Standard: "We spelen beter, maar halen minder punten" Interview

Dit is wat er mist bij Standard: "We spelen beter, maar halen minder punten"

12:20
Arthur Vermeeren is héél eerlijk over zijn niet-selectie bij de Rode Duivels

Arthur Vermeeren is héél eerlijk over zijn niet-selectie bij de Rode Duivels

12:00
1
The Great Old kraakt onder zijn eigen ambities: "Daarvoor hoef je geen economisch genie te zijn"

The Great Old kraakt onder zijn eigen ambities: "Daarvoor hoef je geen economisch genie te zijn"

11:40
1
Felice Mazzu laat zich uit over opvallende keuzes van Rudi Garcia bij Rode Duivels

Felice Mazzu laat zich uit over opvallende keuzes van Rudi Garcia bij Rode Duivels

11:20
1
Het is zover: Eden Hazard zal terugkeren naar Stamford Bridge

Het is zover: Eden Hazard zal terugkeren naar Stamford Bridge

11:01
Straf: 'deze Challenger Pro League club gaat verrassen met komst van Denis Odoi'

Straf: 'deze Challenger Pro League club gaat verrassen met komst van Denis Odoi'

10:30
Kost opportunisme straks de kop van Stef Wils? Analyse

Kost opportunisme straks de kop van Stef Wils?

10:00
2
Wauw! 'Dante Vanzeir strijkt dit gigantische bedrag op bij Gent, zelfs vanop de bank'

Wauw! 'Dante Vanzeir strijkt dit gigantische bedrag op bij Gent, zelfs vanop de bank'

10:01
4
De tijd dringt: hoe de medische staf keihard werkt om een Rode Duivel speelklaar te krijgen

De tijd dringt: hoe de medische staf keihard werkt om een Rode Duivel speelklaar te krijgen

09:30
Na zijn kritische uitspraken: Peter Schmeichel maakt bocht van 180 graden over Senne Lammens

Na zijn kritische uitspraken: Peter Schmeichel maakt bocht van 180 graden over Senne Lammens

09:00
1
Na Lukaku wil ook deze voormalige Anderlecht-speler terugkeren naar paars-wit, maar eerst... het WK?

Na Lukaku wil ook deze voormalige Anderlecht-speler terugkeren naar paars-wit, maar eerst... het WK?

08:40
1
Bart Verhaeghe grijpt in: trainersontslag bij Club Brugge

Bart Verhaeghe grijpt in: trainersontslag bij Club Brugge

07:40
4
Voormalige sterke man van Charleroi en Standard overleden

Voormalige sterke man van Charleroi en Standard overleden

08:20
Moet Anderlecht Nathan De Cat naar het WK laten gaan? Wesley Sonck heeft zeer duidelijke mening

Moet Anderlecht Nathan De Cat naar het WK laten gaan? Wesley Sonck heeft zeer duidelijke mening

08:00
8
KAA Gent heeft al versterking op het oog: verdediger van Inter Miami op komst?

KAA Gent heeft al versterking op het oog: verdediger van Inter Miami op komst?

07:21
1
Wie wint het pokerspel? 'Anderlecht concurreert voor Stroeykens met drie grote namen uit Europese voetbal'

Wie wint het pokerspel? 'Anderlecht concurreert voor Stroeykens met drie grote namen uit Europese voetbal'

07:00
1
Voor dit ene voedingsmiddel komt Maxim De Cuyper héél graag terug naar België

Voor dit ene voedingsmiddel komt Maxim De Cuyper héél graag terug naar België

06:30
1
"Ze zeggen dat ik aan iedereen chocolade en bloemen geef, maar ..."

"Ze zeggen dat ik aan iedereen chocolade en bloemen geef, maar ..."

23:30
Het zou héél straf zijn: 'Union kan mogelijk in 2025 nog beginnen aan bouw van nieuw stadion'

Het zou héél straf zijn: 'Union kan mogelijk in 2025 nog beginnen aan bouw van nieuw stadion'

23:00
9
Deze Rode Duivels stonden vandaag al op het trainingsveld

Deze Rode Duivels stonden vandaag al op het trainingsveld

22:30
Maxim De Cuyper zegt welke speler van Club Brugge naar de Premier League moét komen

Maxim De Cuyper zegt welke speler van Club Brugge naar de Premier League moét komen

22:00
2
Eerst euforie, nu domper: 'Lammens géén vaste nummer één en... Manchester United wil deze topdoelman halen'

Eerst euforie, nu domper: 'Lammens géén vaste nummer één en... Manchester United wil deze topdoelman halen'

21:40
4
La Liga-baas schopt wild in het rond en maakt Manchester City en PSG met de grond gelijk

La Liga-baas schopt wild in het rond en maakt Manchester City en PSG met de grond gelijk

21:20
10

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 9
Seraing Seraing 2-3 Lommel SK Lommel SK
Francs Borains Francs Borains 3-3 RSCA Futures RSCA Futures
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-4 KAA Gent KAA Gent
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 2-1 Lierse SK Lierse SK
Eupen Eupen 2-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-3 SK Beveren SK Beveren
Luik FC Luik FC 5-0 Jong Genk Jong Genk

Nieuwste reacties

Birger J. Birger J. over 🎥 OFFICIEEL Stroeykens tekent nieuw contract bij RSC Anderlecht Dinkalink Dinkalink over 'Amper 18 jaar, maar Mihajlo Cvetkovic heeft een heel goed contract afgedwongen bij Anderlecht' dbr1609 dbr1609 over 'Club Brugge mag op zijn twee oren slapen over transfer Stankovic' Admiraal F Admiraal F over Na zijn kritische uitspraken: Peter Schmeichel maakt bocht van 180 graden over Senne Lammens Don Vito - free Shaky Don Vito - free Shaky over Arthur Vermeeren is héél eerlijk over zijn niet-selectie bij de Rode Duivels JaKu JaKu over Heeft Vanhaezebrouck zich serieus vergist? "Zag hem als interessant profiel voor Rode Duivels" Admiraal F Admiraal F over Wat na groen licht? 'Nieuw stadion van Club Brugge is prefab-arena die op zes maanden kan gemaakt worden' TIGERMANIA TIGERMANIA over 'Cercle Brugge krijgt offensieve versterking vanuit hoofdclub AS Monaco' TIGERMANIA TIGERMANIA over Bart Verhaeghe grijpt in: trainersontslag bij Club Brugge Jimmmmm Jimmmmm over Wauw! 'Dante Vanzeir strijkt dit gigantische bedrag op bij Gent, zelfs vanop de bank' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved