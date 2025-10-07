Deze speler, met meer dan 20 JPL-matchen op de teller, manifesteert zich ook na zijn vertrek bij Beerschot

Niet alle spelers met een behoorlijk aantal JPL-matchen op de teller spelen nu nog op het hoogste niveau. Tom Reyners is bijvoorbeeld opnieuw actief in de Challenger Pro League.

De 25-jarige Reyners heeft ervaring op zowel het hoogste als het tweede hoogste niveau in België. Hij debuteerde in de hoogse klasse in het seizoen 2020-2021 voor Waasland-Beveren. Bij diezelfde club verzamelde hij daarna meer speelminuten in 1B en de Challenger Pro League. In 2023 versierde hij een transfer naar Beerschot.

Reyners, die op verschillende posities in het offensieve compartiment kan ingezet worden, gaf een positieve indruk tijdens het verrassende kampioenenjaar van Beerschot. Reyners vond voor de Mannekes tien keer de weg naar doel en koppelde daar ook nog eens vier assists aan. Hij had dus een aanzienlijk aandeel in de titel van Beerschot.

Na degradatie van Beerschot naar Lommel

Vorig seizoen kampeerde de Antwerpse club echter een heel seizoen onderaan in de JPL. Reyners deelde in de malaise, hoewel hij wel in 21 competitiewedstrijden in actie kwam en één keer de netten deed trillen. Na de degradatie van Beerschot ging hij het spelplezier elders zoeken, namelijk bij reeksgenoot Lommel, dat ook in de Challenger Pro League speelt.

Op dit niveau kan hij duidelijk nog altijd zijn stempel drukken op het spel en de resultaten. Met twee doelpunten en vier assists heeft de Limburger zich al laten gelden bij zijn nieuwe club. Hij werd bij Lommel dan ook verkozen tot beste speler uit de maand september: een mooie beloning voor de reeds geleverde inspanningen.

Reyners maakte het verschil tegen Patro

Reyners gaf in september drie van zijn vier assists. Zeker tegen Patro (0-2-winst) maakte hij het verschil en ook tegen Club NXT bracht hij een doelpunt aan. Lommel rekent ongetwijfeld nog op meer offensieve productie van hem: het staat momenteel vierde in de stand, drie punten achter ... Beerschot.